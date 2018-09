Hàn Thái Tú tình tứ với Lương Bích Hữu, Kim Anh

Ít ngày tới, Hàn Thái Tú sẽ ra mắt album nhạc dance thứ hai với chủ đề 'Dance with me 2'. Nam ca sĩ đã dành nhiều thời gian và công sức cho sản phẩm lần này, từ việc chọn bài cho đến phần ghi âm. Anh đã chọn được 24 ca khúc vừa mới vừa cũ. Trong đó có một số bài do nhạc sĩ Khánh Đơn viết riêng để anh song ca với hai khách mời. Mỗi nữ ca sĩ sẽ hát chung với anh 6 ca khúc. Album chia làm 4 track, mỗi track gồm 6 bài đậm chất dance, được làm theo phong cách nonstop.