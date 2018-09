Hàn Thái Tú hội ngộ dàn người đẹp tại TP HCM

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung, hoa hậu Đàm Lưu Ly, người đẹp Băng Châu và một số mỹ nhân khác cũng tham dự sự kiện. Nữ hoàng ngành làm đẹp 2018 (Queen of the Spa 2018) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho các cô gái đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp hoặc yêu thích và muốn phát triển trong ngành làm đẹp. Các thí sinh tham dự có độ tuổi từ 18 đến 35, đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cuộc thi này do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo Làm đẹp Quốc tế (AIBETRA) và DIVA Beauty tổ chức. Báo Ngoisao.net là đơn vị hỗ trợ truyền thông.