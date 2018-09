Hải Yến chạnh lòng khi Phương Uyên quá khắt khe

Mỗi lần cựu thành viên Ba Con Mèo chê tiết mục trong 'Tuyệt đỉnh tranh tài', cô đều buồn lòng.

Là thí sinh được đánh giá cao về giọng hát trong Tuyệt đỉnh tranh tài 2015, mặc dù trụ lại trong top 4 nhưng Nguyễn Hải Yến vẫn lường trước khả năng mình bị loại vào bất cứ lúc nào. Tuần trước, khi Thảo Trang dừng bước, cô đã sốc đến mức bật khóc. "Có lẽ tình cảm chị em của tôi với Trang quá lớn nên việc Trang chia tay sớm làm tôi hụt hẫng. Tôi nuối tiếc và hơi bất mãn với kết quả này. Nhưng cuộc chơi nào cũng có luật và khi đặt bút ký hợp đồng tham gia cuộc thi, tôi phải chấp nhận quyền 'sống sốt' của mình nằm trong tay khán giả". Theo Hải Yến, sân chơi này có sự công bằng rất rõ ràng bởi mỗi đối tượng người xem sẽ dành tình cảm cho thí sinh họ thích. Có thể với fan, họ sẽ thấy bất công khi thần tượng bị loại, 'xử ép' nhưng chuyện ai có số phiếu bình chọn cao hơn lại là 'hên xui'. "Nhiệm vụ của ca sĩ là phải chứng tỏ bản thân tốt nhất để khán giả yêu mến và gửi tin nhắn", cô nói. Bản thân cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ 'về nhà' nên không quá áp lực.

Hải Yến đã chuẩn bị tinh thần bị loại khỏi 'Tuyệt đỉnh tranh tài' bất cứ lúc nào.

Khi được hỏi về những lời chê của giám khảo Phương Uyên dành cho tiết mục vừa qua, nữ ca sĩ thừa nhận, cô cảm thấy chạnh lòng vì nhạc sĩ Mẹ yêu quá khắt khe với bài thi của mình. Tuy nhiên, cô nghĩ, có lẽ do thực lực của cô làm không tới, trong khi Tuyệt đỉnh tranh tài là cuộc chơi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp, giám khảo trông đợi vào sự đột phá, thay vì chọn cách hát an toàn như thường ngày. Cô khẳng định: "Các giám khảo khó tính với tôi thì đó là động lực để tôi làm tốt hơn. Họ góp ý chỉ mang tính chất xây dựng, định hướng, chứ kết quả 100% là do khán giả quyết định".

Đánh giá về top 4, Nguyễn Hải Yến thấy rằng, Hoàng Tôn, Thái Trinh và Thủy Top đều là những người tài năng, trẻ trung. Riêng cô có bất lợi về tuổi tác nhưng bù lại có sự trải nghiệm. Nó đã trở thành thế mạnh khi cô thể hiện những ca khúc đòi hỏi có cảm xúc. Cô cười: "Già cũng không có nghĩa sẽ đuối sức nhanh. Ngược lại, tôi thấy mình sung sức, hưng phấn hơn để 'chiến đấu'. Hơn hết, tôi muốn cống hiến vì nghệ thuật là không có tuổi tác". Hải Yến cũng không e dè, lo lắng trước 3 'đối thủ' bởi theo cô, ai cũng có cá tính và chiến lược riêng của mình. Cô tiết lộ, cô rất thích âm nhạc của Hoàng Tôn và sự thông minh trong cách lựa chọn ca khúc của Thủy Top.

Cô luôn cố gắng hoàn thiện vẻ ngoài của mình theo thời gian.

So với hai 'đàn em' Thái Trinh, Thủy Top, Nguyễn Hải Yến không sở hữu ngoại hình bắt mắt. Cô cho rằng, hình thức xấu sẽ là điều thiệt thòi cho những nghệ sĩ có giọng ca 'khủng' mà chưa tìm được tiếng nói chung với khán giả. Nhưng vẻ ngoài đó có thể khắc phục được bằng trang phục, make-up, dàn dựng tiết mục. Cô tâm sự: "Điều quan trọng là cách bạn xuất hiện trên sân khấu như thế nào và làm gì trong 3-5 phút ngắn ngủi ấy. Tôi phải công nhận một điều, nghệ sĩ đẹp chỉ cần 60% giọng hát và cảm xúc thì đã khiến khán giả chú ý. Và đó cũng là lý do tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng thay đổi. Dù không thể cạnh tranh với những đồng nghiệp xinh đẹp, nhưng tôi cũng không muốn mình bị bỏ lại phía sau về hình ảnh".

Trong tuần thi này của Tuyệt đỉnh tranh tài với chủ đề nhạc Jazz và Latin, Nguyễn Hải Yến sẽ chọn hai ca khúc Ngày nắng (Hà Quang Minh) và Lets Get Loud (Jennifer Lopez). Cô cho rằng, một ca khúc sẽ giúp mình khoe được giọng hát ở quãng cao, ca khúc còn lại sẽ tạo được tinh thần vui vẻ với vũ đạo bốc lửa.

Quỳnh Như

Ảnh: Tee Le