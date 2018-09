Hai hot girl Bước Nhảy đều mê Đình Lộc

Cả Mỹ An lẫn Ngọc Anh đều thích nhảy chung với anh chàng 'không xương'.

Sau khi hai thí sinh Minh Tú và Minh Trường bị loại, Thử thách cùng bước nhảy 2013 chỉ còn lại 4 gương mặt: Kiện tướng Thể dục dụng cụ Ngọc Anh, Kiện tướng Dancesport Mỹ An, vận động viên Aerobic Đình Lộc và hot boy Ngọc Thịnh.

Khi nhận được câu hỏi thích nhảy với ai nhất, cả Ngọc Anh lẫn Mỹ An đều không ngại ngần trả lời ngay họ thích Đình Lộc. Thế nhưng, chàng vận động viên Aerobic lại mê nhảy với... Minh Tú hơn. Chỉ tiếc là họ không còn cơ hội biểu diễn cùng nhau vì Minh Tú phải sớm rời cuộc đua.

Từ đầu cuộc thi, Đình Lộc luôn được mệnh danh là "động vật không xương". Anh có thể hình nổi trội và luôn thực hiện những động tác uốn dẻo đáng kinh ngạc, không khác gì một con rắn. Chính lợi thế về ngoại hình lẫn tài năng đã giúp Đình Lộc trở thành thí sinh nam được nhiều vũ công nữ yêu thích và mong được nhảy đôi.

Ở tuần thi cuối cùng, hai hot girl xinh đẹp Mỹ An và Ngọc Anh đều được toại nguyện khi họ cùng có màn kết hợp với Đình Lộc. Trong đó, Mỹ An - Đình Lộc sẽ múa Đương đại trên nền Lay me down của Sam Smith. Tiết mục này được phát triển từ phần trình diễn tuần trước, cũng của biên đạo Hani Abaza. Trong khi đó, Ngọc Anh sẽ múa Dân gian đương đại trên nền ca khúc Hương Việt Nam cùng Đình Lộc. Màn kết hợp giữa hai người hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Từ trái qua: Ngọc Anh, Đình Lộc, Ngọc Thịnh và Mỹ An.

Tại đêm chung kết, thử thách dành cho 4 vũ công tăng lên gấp 5 lần so với liveshow đầu tiên. Mỗi thí sinh phải nhảy 3 bài đôi, một bài solo 30 giây và một bài nhóm. Họ sẽ luân phiên kết hợp, tạo thành 6 cặp mới.

Theo kết quả bắt thăm, Ngọc Anh - Ngọc Thịnh sẽ nhảy Hiphop trên nền ca khúc Trống cơm. Ngoài ra, Ngọc Thịnh và Mỹ An hóa thân thành những vị thần tình yêu để nhảy Street - Jazz. Đây cũng là đêm duy nhất hai thí sinh nam phải bắt cặp với nhau, và hai thí sinh nữ cũng tương tự khi trở thành một đôi.

Trong liveshow này, cả ca sĩ Thu Minh lẫn biên đạo John Huy Trần đều được mời ngồi "ghế nóng" cùng Chí Anh và Tuyết Minh. Bên cạnh đó, Thu Minh còn mở màn chương trình với ca khúc Cứ thế mà đi, còn John Huy Trần khép lại đêm thi bằng tiết mục biên đạo cho Top 4.

Liveshow 9 bắt đầu lúc 21h thứ bảy 30/11 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM). Đêm đăng quang diễn ra đúng một tuần sau đó, cũng tại địa điểm này. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 và HN1.

Hàn Quốc Việt