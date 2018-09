Hai học trò Khánh Thi tái ngộ

Mỹ An và Minh Trường sẽ bắt cặp trong liveshow 7 'Thử thách cùng bước nhảy'.

Khép lại liveshow 6, Thử thách cùng bước nhảy 2013 chỉ còn lại 8 thí sinh. Sau khi bắt thăm ngẫu nhiên, Mỹ An bất ngờ trở thành "một nửa" của Minh Trường trong liveshow 7. Điều thú vị là Mỹ An và Minh Trường đều là học trò của Kiện tướng dancesport Khánh Thi. Họ từng cùng nhau đi thi đấu và đoạt nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Gần đây nhất, họ bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia bộ môn dancesport hồi tháng 10. Đặc biệt, Minh Trường (hay còn gọi là Phan Hiển) và Mỹ An lại chính là anh em họ của nhau.

Trong liveshow 7, Mỹ An - Minh Trường sẽ phải vượt qua hai thử thách là Hiphop và Đương đại. Ở màn Hiphop, họ được hai biên đạo Việt Max và Hà Lê hướng dẫn. Mỹ An - Minh Trường trình diễn trên nền nhạc Whachadoin. Với tiết mục múa Đương đại, họ được dẫn dắt bởi biên đạo Hani Abaza. Từng làm việc với nhau nhiều năm, Mỹ An rất hiểu Minh Trường và ngược lại. Vì vậy, họ hứa hẹn sẽ có những tiết mục gây ấn tượng trong tuần thi này.

Ngoài đời, Minh Trường là anh họ của Mỹ An.

Ở đêm thi thứ bảy, mỗi cặp thí sinh biểu diễn hai tiết mục. Ngoài ra, mỗi vũ công còn phải trình diễn solo 30 giây để thể hiện tài năng. Họ phải nỗ lực hết sức, bởi đây cũng là tuần cuối cùng các giám khảo còn quyền hạn trong việc can thiệp đến kết quả. Kể từ tuần tới, thí sinh đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào tin nhắn bình chọn của khán giả.

Ba cặp còn lại của tuần này lần lượt là Ngọc Thịnh - Minh Tú, Lan Anh - Đình Lộc và Ngọc Anh - Hoàng Minh. Trong đó, cặp của hot boy Ngọc Thịnh sẽ trình diễn điệu múa Đương đại và Broadway. Cặp của Đình Lộc thì phải vượt qua thử thách Lyrical hiphop và Dân gian đương đại. Cặp còn lại là Hoàng Minh - Ngọc Anh sẽ thử sức với Samba và Jazz- Đương đại.

Liveshow 7 diễn ra lúc 21h thứ bảy 16/11 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM) và truyền hình trực tiếp trên HTV7, Hà Nội 1. Giám khảo khách mời tuần này là ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi. Anh cho biết, đang rất hào hứng để được ngồi "ghế nóng". Giám khảo này "cực kỳ thích các vũ công và chỉ mong được xem để khích lệ họ".

Hàn Quốc Việt