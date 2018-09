Hai học trò của Đông Nhi tại The Voice 2017 kết hợp trong MV mới

Rời The Voice 2017, Tuệ Phương và Giáng My thành lập nhóm P.M Band, ở chung một nhà và tiết kiệm mỗi ngày để làm MV 'Tết con về'.

Hai học trò của Đông Nhi tại The Voice 2017 bao gồm Đặng Ngọc Tuệ Phương và Nguyễn Thạc Giáng My vừa cho ra mắt MV Tết con về. Đây là MV đầu tiên của hai cô gái này sau khi cùng nhau lập nên nhóm nhạc P.M Band. Ra mắt vào những ngày cuối năm, Tết con về kể lại câu chuyện về những người con xa nhà, mong ngóng ngày đoàn viên bên gia đình, cùng nhau chuẩn bị Tết.

Giáng My và Tuệ Phương.

Tại The Voice 2017, Đặng Ngọc Tuệ Phương được khán giả biết đến với một tên gọi khác là Đặng Thu Hà. Trong khi đó, Giáng My khiến nhiều người xem truyền hình nghẹn ngào với giọng ca truyền cảm và câu chuyện làm mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi. Ở cuộc thi này, Tuệ Phương và Giáng My từng gây ấn tượng khi song ca Xin anh đừng tại vòng Đối đầu. Sau khi bị loại khỏi đội Đông Nhi, Tuệ Phương được cứu sang đội của Noo Phước Thịnh. Tuệ Phương và Giáng My cuối cùng đều vào đến top 4 trong nhóm của Noo Phước Thịnh và Đông Nhi. Rời khỏi cuộc thi, cả hai nhen nhóm ý định cùng nhau thành lập nhóm nhạc.

Thay mặt P.M Band, Giáng My chia sẻ giọng của cô và Tuệ Phương rất hòa quyện. Bên cạnh đó, cả hai vốn rất thân thiết và hợp nhau từ khi cùng là thành viên trong đội của Đông Nhi tại The Voice 2017. Sau khi rời khỏi cuộc thi, cả hai thuê chung một căn hộ tại TP HCM, quyết định thành lập P.M Band và lên kế hoạch cho những dự án âm nhạc. Gần như toàn bộ số tiền kiếm được từ việc đi hát, làm quảng cáo đều được Tuệ Phương và Giáng My dành cho sản phẩm mới. "Mỗi ngày mở mắt ra, chúng tôi đều nghĩ và bàn tính với nhau về việc sẽ làm sản phẩm gì, chọn bài gì, chi phí hết bao nhiêu... Cả hai đứa thậm chí còn so đo tính toán, tiết kiệm hết mức có thể việc chi tiêu hàng ngày để ra MV. Chúng tôi không thiết tha gì cuộc sống cá nhân, lúc nào cũng dồn hết cho sản phẩm", bà mẹ đơn thân chia sẻ với Ngoisao.net. Tuệ Phương và Giáng My đều cảm thấy may mắn vì được nhiều bạn bè thân thiết hỗ trợ, giúp cả về tinh thần lẫn vật chất trong hầu hết các khâu khi thực hiện MV Tết con về. Trước khi thực hiện MV này, P.M Band từng gây ấn tượng khi cover nhiều ca khúc nổi tiếng như Người lạ ơi, Trong trí nhớ của em, Buồn của em và Talk to me.

Hai cô gái P.M Band trong MV 'Tết con về'.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Giáng My cho biết cả hai thành viên của P.M Band đều đang độc thân và "không còn cảm xúc khi thấy đàn ông". Nữ ca sĩ còn tếu táo kể: "Vì hai đứa thân nhau quá, lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau nên cũng có nghi án hai bà này yêu nhau". Tuy nhiên, cả hai cô gái của P.M Band đều không lo lắng về điều đó vì cho rằng "Chúng tôi có gì đâu mà sợ".

Giáng My chia sẻ sau khi rời khỏi The Voice 2017 và cùng Tuệ Phương thành lập P.M Band, cô chuyển hẳn vào TP HCM sinh sống. Vì thế, cô phải gửi con gái gần 3 tuổi cho mẹ và các em gái ở Hà Nội chăm sóc giùm. Mỗi tháng, cô đều cố gắng ra thăm con một lần để hai mẹ con được gần nhau. Dù nhiều lúc tủi thân vì phải xa con nhưng vì con gái khá tình cảm, không quấy khóc khi mẹ đi xa và quấn lấy mẹ khi được ở gần nên Giáng My cảm thấy an ủi phần nào. Đối với cô, đó chính là động lực để cố gắng trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ mong muốn có sự nghiệp vững chắc để đón con và cả gia đình vào TP HCM sinh sống.

