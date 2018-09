Hai con Hồng Nhung xem ca nhạc cùng bố mẹ

Được thành lập từ năm 2012, nhóm nhạc TBC (To Be Confirmed) gồm 5 thành viên nữ ở độ tuổi còn khá trẻ 15-16 tuổi. Tất cả thành viên nhóm đều có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như: piano, guitar, bass, cello... Những cô gái xinh đẹp này từng đạt được khá nhiều giải thưởng nổi bật như: Giải nhì cuộc thi Rock Out tổ chức bởi UNICEF và Hard Rock, Giải nhất Battle Of The Bands 2014 tổ chức bởi BISV và Giải nhất Battle Of The Bands 2013 tổ chức bởi BISV.