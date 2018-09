Hai câu chuyện 'phim giả tình thật' trong showbiz Việt 2017

Kaity Nguyễn - Will và Kim Lý - Hồ Ngọc Hà bén duyên nhau trong thời gian đóng tình nhân trong MV hoặc phim ảnh.

Kaity Nguyễn - Will

Ca sĩ Will và diễn viên Kaity Nguyễn gặp nhau trên phim trường Em chưa 18. Trong phim, Will vào vai hot boy khi là cầu thủ chính trong đội bóng rổ của trường còn Kaity Nguyễn vào vai đội trưởng đội cổ vũ. Nhân vật của Will và Kaity từng là người yêu của nhau cho đến khi nữ chính phát hiện mình bị phản bội. Đau khổ vì điều đó, nhân vật nữ đã quyết tâm trả thù bằng cách 'bẫy' một người đàn ông hơn mình 20 tuổi để bạn trai cũ tức giận.

Trailer phim 'Em chưa 18' Trailer phim 'Em chưa 18'

Kaity từng chia sẻ, cô và Will diễn rất tự nhiên trước ống kính và không gặp bất cứ trở lại nào. Will còn cho cô những lời khuyên về việc lấy cảm xúc để nhập tâm vào nhân vật cũng như cách cư xử, giao tiếp và trả lời phỏng vấn với báo giới. Quá trình hợp tác chung trong Em chưa 18 giúp 2 người nảy sinh tình cảm và trở thành cặp đôi 'phim giả tình thật' của showbiz Việt.

Will và Kaity sớm công khai tình cảm khi quấn quýt tại các sự kiện showbiz. Tuy vậy, cả hai thường né tránh những câu hỏi về "nửa kia" trên báo chí vì sợ bị cho là dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Trong một bài phỏng vấn, Kaity Nguyễn chia sẻ: "Chuyện tình cảm là điều riêng tư nên em không muốn đề cập quá nhiều trên mặt báo. Hơn nữa, Em chưa 18 là bộ phim đầu tiên của em trên con đường nghệ thuật. Thay vì bàn đến chuyện yêu đương, em muốn được khán giả đánh giá mình về khả năng diễn xuất và họ thực sự có thích em không. Ở tuổi 18, có bạn trai là điều bình thường nhưng em chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi".

Cùng với sự thành công của Em chưa 18, Kaity Nguyễn và Will trở thành cặp đôi đắt show. Cả hai không chỉ thường xuyên sóng đôi tại các sự kiện mà còn kết hợp trong nhiều MV ca nhạc. Cặp tình nhân có nhiều cảnh tình tứ khi trở thành nhân vật chính của các MV Khi ta có nhau và Nơi ta chờ em.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà

Năm 2017, Kim Lý lần đầu hợp tác với Hồ Ngọc Hà khi được cô mời tham gia MV Cả một trời thương nhớ. Với sản phẩm âm nhạc này, cả hai đóng vai tình nhân và có nhiều cảnh thân mật, trong đó có một số cảnh hôn rất bạo liệt. Hồ Ngọc Hà từng nhận xét về bạn diễn: "Dễ thương, tình cảm, khác với những gì tôi từng nghe. Tôi còn nhớ khi nghe tôi nói mời Kim Lý, bạn bè cũng nói ra nói vào. Tiếp xúc rồi mới thấy Kim Lý đúng kiểu một người đàn ông Bắc Âu, lịch lãm và rất trân trọng phụ nữ".

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý hôn nhau Hậu trường MV 'Cả một trời thương nhớ'

Sau khi cùng đóng MV Cả một trời thương nhớ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trở nên thân thiết. Cả hai không chỉ thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện mà còn dành cho nhau những lời ngọt ngào trên Facebook. Người hâm mộ phát hiện ra Kim Lý, Hồ Ngọc Hà thường xuyên "check-in" tại cùng một địa điểm và Kim Lý từng đăng bức hình tình cảm chụp với Hồ Ngọc Hà trên biển nhưng rồi nhanh chóng xóa đi. Điều đó làm dấy lên tin đồn cả hai đang 'phim giả tình thật'. Trả lời những thắc mắc của truyền thông, Hồ Ngọc Hà không thẳng thắn thừa nhận đang hẹn hò nhưng cho biết giữa cô và nam diễn viên Hương Ga có sự đồng cảm.

Ngày 14/11, nhân dịp sinh nhật Kim Lý, Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh hôn má bạn trai như một cách công khai chuyện tình cảm của hai người. Đáp lại, Kim Lý cũng trả lời bạn gái bằng những lời ngọt ngào: "Anh yêu em rất nhiều". Trong bài phỏng vấn sau đó, Kim Lý tiết lộ anh không để tâm đến quá khứ của người yêu và sẵn sàng đứng lên bảo vệ khi người phụ nữ của mình gặp bất cứ sự cố gì.

Kim Lý kiên nhẫn đợi Hà Hồ chụp ảnh với khán giả sau show diễn Kim Lý lặng lẽ đợi Hồ Ngọc Hà tại liveshow 'Love Songs'

Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi đi cùng nhau tại nhiều sự kiện. Nam diễn viên Hương Ga còn thường xuyên tháp tùng bạn gái trong các chuyến lưu diễn. Cuối tháng 11 vừa qua, Kim Lý gây bất ngờ khi đẩy xe bánh kem ra sân khấu tại Mỹ để chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà. Nam diễn viên cũng bị bắt gặp khi lặng lẽ đứng đợi bạn gái hàng tiếng đồng hồ sau show diễn riêng của cô tại Hà Nội đầu tháng 12 vừa qua.