Hải Băng - Tiến Dũng lại 'dính như sam' dù đã chia tay

Tối qua, Tiến Dũng The Men và Hải Băng được đông đảo mọi người chú ý khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim 'Số nhọ'. Năm ngoái, cặp đôi từng gây 'sóng gió' trên mặt báo vì tranh cãi chuyện người thứ ba xen vào cuộc tình của họ. Mới đây, Hải Băng cho biết, cả hai đã làm lành và thậm chí cô còn đầu quân về công ty giải trí do một nửa còn lại của The Men là Lê Hoàng thành lập. Vì vậy, cô và tình cũ Tiến Dũng có nhiều cơ hội nói chuyện, hợp tác với nhau. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì sự thay đổi thái độ dành cho nhau của cặp đôi.