Hải Băng mãn nguyện khi sinh con thứ hai là bé trai

Nữ ca sĩ mới vượt cạn thành công, sinh cho ông xã Thành Đạt 'hoàng tử bé' nặng 3,2 kg.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Thành Đạt vui mừng cho biết vợ anh nhập viện và sinh mổ vào 7h07 phút sáng 17/7 tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế TP HCM. Cậu con trai nặng 3,2 kg nhìn rất kháu khỉnh, đáng yêu.

"Chúng tôi cố ý chọn ngày, giờ đẹp cho con chào đời. Chị của bé là Kem có ngày sinh toàn số 2 còn em trai gắn liền với những số 7. Hải Băng rất thích có con trai. Bên nhà vợ tôi chỉ toàn cháu gái, đây là cháu trai đầu tiên nên cả nhà đều vui mừng. Tôi hạnh phúc vô cùng trong lần thứ ba lên chức bố", Thành Đạt nói.

Hải Băng và con trai tại bệnh viện.

Hiện Hải Băng và con trai vẫn nằm viện nghỉ ngơi để bác sĩ theo dõi vết mổ. Nữ ca sĩ còn đau nhiều sau hai ngày vượt cạn nhưng mãn nguyện vì "cầu được ước thấy", gia đình hiện đủ cả "nếp và tẻ". Mẹ ruột và ông xã cô túc trực bên cạnh động viên tinh thần và chăm sóc hai mẹ con. Nhóc tỳ mới chào đời được đặt tên khai sinh là Nguyễn Minh Phúc, ở nhà gọi là bé Koi. Thứ bảy tuần này, hai mẹ con Hải Băng sẽ xuất viện về nhà.

Sau khi Thành Đạt thông báo tin vợ đã sinh con thứ hai, đông đảo bạn bè, khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình anh. Xem ảnh bé Koi, nhiều người nhận xét cậu con trai có nhiều nét giống bố. Con gái của Hải Băng và Thành Đạt là bé Kem mới hơn một tuổi. Nam diễn viên từng tiết lộ vợ chồng anh vỡ kế hoạch, mang bầu con thứ hai khi con gái mới vài tháng tuổi.

Bé Koi rất bụ bẫm, kháu khỉnh.

Hải Băng dự định hoạt động nghệ thuật trở lại khi con trai cứng cáp. Nữ ca sĩ mới ra mắt ca khúc Come back to me tặng ông xã nhân dịp sinh nhật Thành Đạt.

Hải Băng và Thành Đạt công khai yêu nhau từ giữa năm 2016. Nữ ca sĩ từng bị chỉ trích vì được cho là đã xen vào, làm đổ vỡ hôn nhân của Thành Đạt và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc. Tuy nhiên chính Diệp Bảo Ngọc đã lên tiếng "minh oan" cho Hải Băng và khẳng định sau khi vợ chồng cô ly hôn, Thành Đạt mới bắt đầu mối quan hệ mới.

Nghệ sĩ Hai Nhất - bố chồng Hải Băng (ngoài cùng bên phải) và bé Kid (áo thun trắng) - con riêng của Thành Đạt - cùng con gái Kem vào viện thăm Hải Băng và em bé mới sinh.

Hải Băng và Thành Đạt tổ chức hôn lễ vào tháng 7/2017, sau khi đã có con gái chung là bé Kem. Cặp đôi hiện chung sống hạnh phúc. Hải Băng khá thân thiết, được lòng con trai riêng của chồng là bé Kid.