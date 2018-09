Hải Băng 'làm lơ' Tiến Dũng trên sân khấu

Tối 18/10, liveshow 'Tôi tỏa sáng' với các nhân vật chính The Men và Tiêu Châu Như Quỳnh diễn ra thành công tại TP HCM. Trong đêm này, tiết mục được khán giả chờ đợi nhất là màn kết hợp giữa The Men với khách mời Hải Băng - 'tình cũ' của thành viên Tiến Dũng trong nhóm. Khi Hải Băng xuất hiện trong mash-up 'Gọi tên em trong đêm - Nếu là anh', khán giả reo hò cuồng nhiệt. Hải Băng mặc quyến rũ, đứng ở vị trí DJ để chỉnh nhạc cho nhóm The Men 'phiêu'. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy nữ ca sĩ trong vai trò mới (xem video).