Hải Anh sau 40 vai diễn mới dám đóng cảnh hôn vì sợ vợ ghen

Biết vợ không thích nên nam diễn viên luôn tìm cách né tránh các cảnh tình cảm với bạn diễn nữ.

Ngày 6/10, Hải Anh có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim Hoa cỏ may phần 3 tại Hà Nội. Ở phần này, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Thái - chàng trai hiền lành, đôn hậu từng được nhiều khán giả yêu thích ở Hoa cỏ may các phần trước. Hải Anh chia sẻ anh từng tham gia gần 40 vai diễn nhưng tham gia Hoa cỏ may phần 3 là lần đầu tiên anh đóng cảnh hôn với bạn diễn nữ.

Dàn diễn viên chia sẻ về hậu trường 'Hoa cỏ may' phần 3 Diễn viên chia sẻ về phim 'Hoa cỏ may' phần 3

Nam diễn viên cho biết thuở mới ở bên nhau, bà xã anh thường xuyên nổi cơn ghen tuông. Biết vợ không thích nhìn chồng đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ nên anh tôn trọng điều đó. Đối với các vai diễn trước đây, anh từng bàn bạc với đạo diễn và quay phim về việc sử dụng kỹ thuật và góc máy hợp lý để không quá gần gũi với bạn diễn khi đóng cảnh hôn. "Trước đây, có rất nhiều vai phải hôn nhưng tôi không muốn. Tôi muốn đợi một cảnh nào đó thật sự đắt giá và cảnh hôn với Hạnh Sino trong Hoa cỏ may phần 3 thật sự xứng đáng để tôi làm điều đó", nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Hải Anh tại buổi họp báo ra mắt phim 'Hoa cỏ may' phần 3 tại Hà Nội.

Trước câu hỏi có lo sợ nếu vợ xem được cảnh này sau khi lên sóng, Hải Anh vừa cười vừa nói anh không đoán được vợ sẽ phản ứng thế nào. Đã hơn 4 năm kể từ khi đóng cảnh hôn Hạnh Sino nhưng nam diễn viên vẫn chưa bao giờ đề cập với vợ về chuyện này. Hải Anh nửa đùa nửa thật rằng anh lo lắng từ khi hôn Hạnh Sino và cho đến khi tham gia họp báo ra mắt phim Hoa cỏ may phần 3, anh vẫn chưa hết lo lắng. Nam diễn viên thậm chí không dám chắc sẽ tham dự một bộ phim có cảnh nóng trong tương lai vì: "Tôi phải chờ phim này lên sóng và xem phản ứng của bà xã thế nào đã. Nếu cô ấy bình thường và chấp nhận thì mới tính tiếp được" (cười).

Hải Anh cho biết mình không phải là người nói nhiều, nói hay nên anh lấy lòng tin của vợ chủ yếu bằng hành động. Nam diễn viên khẳng định: "Tôi đặt địa vị là vợ để khi ra ngoài cư xử cho hợp lý, tránh cô ấy phải suy nghĩ nhiều. Dù hoạt động trong môi trường phức tạp nhưng tôi chưa từng để cô ấy phải nghe bất kỳ điều tiếng hay scandal gì về chồng. Từ đó, cô ấy dần dần yên tâm". Hải Anh không cảm thấy việc bà xã hay ghen là nguyên nhân cản trở sự nghiệp diễn xuất. Anh giải thích những cơn ghen tuông giữa vợ chồng anh chỉ thường xuyên xuất hiện khi cả hai mới cưới nhau. Sau một thời gian dài chung sống và cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, giông bão, bà xã của nam diễn viên hiện đã tin tưởng chồng hơn rất nhiều.

Cảnh hôn của Hải Anh và Hạnh Sino trong 'Hoa cỏ may' phần 3.

Nam diễn viên Hoa cỏ may hài lòng với cuộc sống hiện tại với công việc giám đốc sáng tạo tại một công ty thời trang và gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc. Vợ chồng anh kết hôn từ năm 2009 và đã có một cô con gái 7 tuổi. Hải Anh chia sẻ trước khi kết hôn, anh và bà xã đã có hơn 10 năm yêu và tìm hiểu nhau. Tình cảm của cả hai đến rất tự nhiên từ khi còn là học sinh theo kiểu "thích thì yêu thôi". Trước khi đến với nhau, anh ý thức được tính cách của mình mình và bà xã có nhiều điểm khác biệt và có thể bù trừ cho nhau. Để giữ hòa khí gia đình, Hải Anh chấp nhận là người nhường nhịn, chủ động làm lành với bà xã trước mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra. "Tôi nghĩ hai người cùng mạnh thì sẽ chiến đấu liên tục nhưng nếu có một người biết nghe, biết nhường nhịn, biết làm lành trước thì sẽ thuận lợi hơn. Ai cũng có cái tôi nhưng vì cái chung, cái lớn hơn và tôi thấy mình có nhiều khả năng lắng nghe, nhường nhịn hơn vợ nên tôi phát huy. Đức tính đó vừa do trời phú vừa phải luyện tập nữa", Hải Anh bày tỏ.

Hải Anh và vợ trong một sự kiện hồi 2012.

Nam diễn viên cũng cho biết sau khi có gia đình, anh trở trở thành người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm hơn. "Thay vì chỉ lo cho bản thân, tôi đã biết lo cho bố mẹ, vợ và con gái. Nhất là khi có con, tình cảm vợ dành cho con nhiều hơn, mình ít được quan tâm nữa. Sau khi có con, tôi có sự thay đổi rõ rệt và trách nhiệm hơn với gia đình", cựu siêu mẫu cho biết.

Trailer phim 'Hoa cỏ may' phần 3 Trailer phim 'Hoa cỏ may' phần 3