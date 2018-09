Hà Trần: 'Tôi già trước tuổi vì âm nhạc của Trần Tiến'

Hà Trần còn mặc bộ trang phục in những lời ca quen thuộc trong nhiều bài hát của Trần Tiến trong đêm nhạc. Đây là thiết kế của Võ Công Khanh, một người bạn thân của cô. Cô tâm sự, cô thừa hưởng 'mã gien' của Trần Tiến nên có nhiều điểm giống chú ruột hơn cả bố đẻ - NSND Trần Hiếu. Trần Tiến bắt đầu con đường nghệ thuật bằng việc đi hát, nhưng thời đó, NSND Trần Hiếu đã rất nổi tiếng nên ông 'không có cửa', đành chuyển sang viết nhạc. "Tôi đi theo vết chân của chú. Tôi không có giọng, ở nhà lại không ai dạy nhưng vì thích hát nên cứ đi hát và may mắn gặt hái được thành công. Chú viết nhạc, tôi cũng tập tành viết; chú dựng bè, tôi cũng dựng bè; chú hòa âm, tôi cũng can thiệp vào việc hòa âm. Đi theo chú mình, tôi mới chạy trước ông được hai bước, đó là xuất bản sách vào năm 2011 và gần đây nhảy sang thiết kế thời trang. Mỗi hai thứ này là nhạc sĩ Trần Tiến chưa làm", Hà Trần nói.