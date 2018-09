Hà Trần hát lại hits trong minishow ở Sài Gòn

'Sắc màu', ''Ngày em đến', 'Em về tinh khôi'... sẽ lần lượt được diva thể hiện trong đêm 9/3.

Trong đợt về Việt Nam lần này để tham gia một chương trình ca nhạc ở Hà Nội, Trần Thu Hà tranh thủ thực hiện đêm nhạc riêng dành tặng khán giả TP HCM, đặc biệt là các fan nữ. Diva tự tay biên tập chương trình gồm toàn những ca khúc đã ghi dấu ấn của mình trong lòng người nghe.

Hà Trần chia sẻ, ý tưởng cho đêm nhạc được nảy ra khi cô tình cờ đi chơi ở Las Vegas và có dịp xem concert của danh ca Celine Dion. Sau khi thưởng thức loạt ca khúc kinh điển trong sự nghiệp của diva người Canada, cô cảm thấy vô cùng xúc động và ngập tràn cảm xúc. Đó chính là lý do khiến Hà Trần nghĩ đến việc làm một đêm tương tự như vậy cho người hâm mộ.

Diva Trần Thu Hà.

Trong đêm này, Trần Thu Hà sẽ trình bày lại những bài hits thập niên 90 như Sắc màu, Ngày em đến, Em về tinh khôi... và cả những tình khúc Đỗ Bảo gắn liền với cô như Biết mãi là bao lâu, Đôi giày lười... Ngoài ra, diva còn thể hiện liên khúc những ca khúc cô tâm đắc nhưng ít khi hát trên sân khấu.

Khách mời duy nhất của chương trình là giải nhất Sao Mai điểm hẹn 2012 Nguyễn Đình Thanh Tâm. Trần Thu Hà cho biết, đây là một cá tính âm nhạc đặc biệt mà cô yêu quý. Ở anh, cô cảm nhận được "chất" nghệ sĩ rất riêng mà chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Chưa kể, dòng nhạc của hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Thanh Tâm sẽ giới thiệu đến khán giả album vol.2 mới ra mắt của anh mang tên Gặp tôi mùa rất đông. Bên cạnh đó, cả hai còn song ca một ca khúc, nhưng giữ bí mật để làm khán giả bất ngờ.

Đêm nhạc Hà Trần - All the hits diễn ra lúc 20h30 chủ nhật 9/3 tại We, TP HCM.

Hàn Quốc Việt