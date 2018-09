Hạ Trâm, Trung Dũng bị loại khỏi 'Chinh phục đỉnh cao'

Đội vương miện, khoác áo choàng như một ông hoàng, Nathan Lee hát 2 ca khúc nổi tiếng 'We're the champions' và 'We will rock you'. Bộ tứ quyền lực khá hài lòng về màn biểu diễn của nam ca sĩ dù phần đầu anh hát chưa vững chắc. Nathan Lee giành được số điểm cao ngất ngưởng, 39.