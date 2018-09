Hà Thúy Anh được khen xuất sắc khi đóng giả Beyonce

Giám khảo Mỹ Linh nhận xét, đây là bài hát khó phải có nhiều kỹ thuật mới hát được và Hà Thúy Anh đã hát đầy cảm xúc, tròn trịa từ đầu đến cuối. Ngoài ra, phần phục trang và make up của nữ ca sĩ cũng rất giống Beyonce. Hoài Linh thì nhận định, với phần trình diễn này Hà Thúy Anh sẽ là một đối thủ dữ dằn cho những thí sinh kế tiếp đó. Riêng Đức Huy dành cho nữ thí sinh nhiều lời khen: ‘Tôi thấy Hà Thúy Anh sống trong bài hát của mình và có lẽ em đã cố ngăn lại cảm xúc để hát xong bài hát của mình. Và em đã can đảm chọn đúng cái bài hát như Mỹ Linh nói, một trong những bài hát khó nhất để hát về R&B về luyến láy rồi đổi khóa giữa. Tôi thấy rất là Whiney Houston, rất là Aretha Franklin, là những bậc tiền bối mà cô này đã bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay em quá can đảm chọn bài này. Điều đáng nói là em đã vượt qua tất cả. Em đã chứng tỏ cho mọi người, cả 3 chúng tôi thấy được cái tài năng của em đã có ở đó. Tôi cũng hy vọng đêm nay là đêm của em. Quá xuất sắc’ (xem video).