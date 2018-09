Hà Tăng 'tung hoa' ông xã với những lời ngọt ngào

Khoảnh khắc cậu quý tử của Tăng Thanh Hà ngả đầu lên vai bố trên bờ biển được khán giả yêu thích.

Hôm qua (19/6), ngọc nữ của màn ảnh Việt đã chia sẻ hai bức ảnh về 3 người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô lên tài khoản Instagram nhân dịp Ngày của Cha. Đặc biệt, tấm hình doanh nhân Louis Nguyễn bế con trai và bình yên đứng ngắm cảnh biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cậu quý tử ngoan ngoãn khi được bố ẵm trên tay. Nhóc tỳ dựa đầu vào vai và hai bàn tay nhỏ xinh ôm chặt vai bố. Hà Tăng chú thích rằng: "I could not ask for more! Happy Father's day papa Louis! We love you" (Tạm dịch: Tôi không còn gì để mong đợi hơn. Chúc mừng Ngày của Cha, Louis! Mẹ con em yêu anh). Lời tâm sự của nữ diễn viên về ông xã Louis, chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con cô khiến không ít người ngưỡng mộ.

Trước đó, Hà Tăng còn đăng tải bức ảnh chụp chung với bố ruột và gọi ông thân thương là 'Tía', theo cách gọi của người miền Nam. Khán giả nhận xét rằng, bố của nàng ngọc nữ có gương mặt hiền từ, phúc hậu.

Từ khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi showbiz để dành thời gian làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Cô ít xuất hiện ở các sự kiện, từ chối những lời mời đóng phim. Không còn hoạt động nghệ thuật, Hà Tăng chuyển hướng kinh doanh khi mở công ty truyền thông, hệ thống nhà hàng hải sản, đồ tây, quán bar và showroom thời trang.

Rất kín tiếng về đời tư nên mỗi lần cô Trúc chia sẻ về tổ ấm viên mãn trên trang cá nhân đều tạo được sức hút lớn với người hâm mộ. Dù chưa một lần công khai về con trai đầu lòng nhưng một vài hình ảnh đáng yêu về cậu bé vẫn bị rò rỉ và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mặt báo.

Yên Yên