Hà Tăng chia sẻ ảnh bàn tay mũm mĩm của con trai

Cô khiến nhiều khán giả tò mò khi tiết lộ đôi bàn tay và bàn chân mũm mĩm của con trai đầu lòng với dòng chú thích: 'Love you to the moon and back'. Trong ảnh, bàn tay của cậu nhóc 8 tháng tuổi đặt cạnh tay bố trên thảm cỏ xanh. Từ khi 'hoàng tử bé' chào đời, vợ chồng cô Trúc giấu con kỹ đến mức không chia sẻ bất cứ tấm hình nào về gương mặt cậu bé.