Hà Phương: 'Tôi và chồng lớn lên từ tuổi thơ nghèo khó'

'Bà mẹ hai con' tiết lộ, cô và tỷ phú Chính Chu trải qua nhiều thăng trầm trước khi có được thành công.

Lần đầu tiên, ca sĩ Hà Phương bật mí về những giây phút bạo bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Đây cũng là lý do luôn nhắc nhở cô luôn trân trọng yêu quý cuộc sống hiện tại và nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Bà xã tỷ phú Chính Chu chia sẻ: “Tôi từng trải qua một cơn bạo bệnh, gia đình đã phải gom tất cả tiền bạc dành dụm được trong nhiều năm và bán hết tài sản để chữa nhưng vẫn không đủ. Bố mẹ phải cầm cố và chạy vạy vay mượn khắp nơi, đến mức, chiếc TV đen trắng để chị em xem những tiết mục văn nghệ thoả mãn niềm yêu thích nghệ thuật, cũng bị siết nợ". May mắn sau đó, cô đã vượt qua được giây phút sinh tử, kỷ niệm đó cùng những thử thách khác của cuộc đời giúp cô thêm yêu cuộc sống, thành tâm giúp đỡ những người kém may mắn quanh mình.

Hà Phương và chồng, tỷ phú Chính Chu từng trải qua tuổi thơ nghèo khó.

Ít ai biết rằng để có được thành công như ngày hôm nay vợ chồng Hà Phương đã phải trải qua một quãng thời gian thăng trầm với tuổi thơ khốn khó. Cô kể: "Tôi và chồng đều lớn lên từ tuổi thơ nghèo khó nên khi nghĩ về những hoàn cảnh bất hạnh cả tôi và anh luôn cảm thấy xúc động và đồng cảm. Chúng tôi luôn muốn chia sẻ may mắn của mình cho những hoàn cảnh khó khăn xung quanh". Đây cũng là điểm chung gắn kết Hà Phương với nhiều người bạn nổi tiếng ở Hollywood, trong đó có tài tử Richard Gere. Nam diễn viên chính của phim Người đàn bà đẹp (Pretty Woman) là một Phật tử hăng hái làm việc thiện. Anh là bạn thân và cùng thủ lĩnh tinh thần Phật giáo Dalai Lama sáng lập quỹ từ thiện The Tibet Fund. Mới đây, vợ chồng Hà Phương còn làm khách mời danh dự của Richard Gere tham dự sự kiện 6 năm thành lập tổ chức này tại New York (Mỹ) vào tháng 10 vừa rồi.

Bên cạnh các hoạt động từ thiện, mới đây Hà Phương cho ra mắt CD Mẹ từ bi (Merciful Mother), gồm 4 bài tiếng Anh và 3 bài tiếng Việt. Trong đó, có những ca khúc nổi bật như The Mother's Lullaby (Lời ru của mẹ) được Milosz Jeziorski chuyển thể từ tác phẩm của Kim Tuấn và bài Mẹ từ bi (Merciful Mother) của tác giả Chúc Linh và Thích Tử Quang… Riêng bản Mother's Lullaby khi được chia sẻ dưới dạng MV Audio trên YouTube đã thu hút được gần 300.000 lượt nghe. Đây không chỉ là album đầu tiên của Hà Phương sau nhiều năm xa quê hương mà còn đánh dấu một kỷ niệm khó quên trong đời, cũng như thể hiện quan điểm sống hướng đến cái thiện và đẹp của Hà Phương. (thưởng thức ca khúc 'Lời ru của mẹ' với phong cách opera).

'Bà mẹ hai con' vừa tái xuất làng nhạc với CD 'Mẹ từ bi'.

Nói về sản phẩm âm nhạc mới, em gái Cẩm Ly cho biết, sau một thời gian dài nghỉ hát, cô đã quyết định trở lại với nghệ thuật. Để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất, cô đã đầu tư, cộng tác với nhiều tên tuổi lớn của Hollywood, trong số đó có giảng viên thanh nhạc Alissa Grimaldi. Cô đã nâng cao được âm vực giọng hát và khả năng xử lý độ khó sau khi theo học giảng viên này.

Bản thân giảng viên Alissa Grimaldi rất ấn tượng với nữ ca sĩ đến từ Việt Nam. Bà nhận xét: "Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã rất hài lòng về Hà Phương. Cô ấy cầu tiến, đam mê và quãng giọng rất rộng, hát được các nốt cao đẹp và uyển chuyển. Dù nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, cô ấy cũng có thể dễ dàng trình diễn một ca khúc opera, chứng tỏ mình là một ca sĩ có khả năng hát nhiều thể loại nhạc. Hà Phương mang đến cho tôi thêm nhiều cảm giác hứng khởi với âm nhạc. Trong tương lai, cô học trò này có thể làm được nhiều điều khiến những người yêu nhạc phải bất ngờ và thán phục. Hơn nữa, cô ấy là học trò chăm chỉ nhất mà tôi từng giảng dạy".

Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin về Hà Phương tại www.haphuong.global, www.haphuongworld.com. Nhân dịp ra mắt album Merciful Mother, Hà Phương muốn dành tặng 100 album cho độc giả Ngoisao.net. Bạn đọc muốn là người sở hữu trong những album này, xin vui lòng truy cập và đăng ký tại Fanpage của Hà Phương.

Q.N.