Hà Phương đóng phim cùng cha Ralph

Em gái Cẩm Ly vừa hoàn thành tác phẩm ‘Finding Julia’ với hai tài tử Richard Chamberlain và Andrew McCarthy.

Vốn là ca sĩ nổi tiếng cả về nhan sắc và giọng hát mượt mà nhưng từ khi sang Mỹ định cư và kết hôn với đại gia Chính Chu, Hà Phương không còn tham gia hoạt động vì muốn dồn tâm huyết chăm sóc cho mái ấm gia đình. Cô hài lòng với công việc nội trợ, làm hậu phương vững chắc sau những thành công của chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, khi hai con gái đã đủ khôn lớn, thời gian này, Hà Phương lại ấm ủ giấc mơ lấn sân phim ảnh. Chị đã theo học một khóa đào tạo về sản xuất phim. Hai năm trước, chị còn gây bất ngờ cho khán giả hải ngoại khi đóng vai chính trong vở ca kịch cải lương kéo dài 5 tiếng đồng hồ nói về cuộc đời nghệ thuật của nghệ sĩ Thúy Uyển. Mới đây nhất, Hà Phương góp mặt trong phim Finding Julia của đạo diễn Igor Sunara (người thực hiện các MV nổi tiếng cho Whitney Houston, Liza Minnelli, Diana Ross, Rod Stewart, Bon Jovi, Barry Manillow...). Chị đảm nhận vai nữ chính cùng hai tài tử gạo cội Richard Chamberlain (Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Gia đình hoàn hảo) và Andrew McCarthy (Xinh đẹp với màu hồng).

Hình ảnh của em gái Cẩm Ly trong bộ phim 'Finding Julia'.

Finding Julia là dự án do Hà Phương làm giám đốc điều hành sản xuất và viết kịch bản cùng nhiều cộng sự. Phim xoay quanh câu chuyện bi kịch về cô gái lai Julia (Hà Phương) từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Julia có mẹ là một ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, sau cái chết của mẹ, cô chuyển đến New York sống cùng người cha triệu phú người Mỹ (Andrew McCarthy). Với khát khao được trở thành minh tinh trên màn bạc như người mẹ đã khuất, Julia dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Cô gặp khó khăn về ngôn ngữ bản địa nhưng may mắn được bà ngoại (Kiều Chinh đóng) giúp đỡ. Ông thầy diễn xuất Igor (Richard Chamberlain) cũng hết lòng hỗ trợ cô học trò xinh đẹp. Trong khi cuộc sống gặp vô vàn thử thách, Julia lại bị ám ảnh về cái chết bi thảm của mẹ trong một tai nạn xe hơi. Hàng đêm, cô thường gặp ác mộng và chính điều đó đã dần hé lộ ra những bí mật cô cố tình che giấu về quá khứ. Cho đến thời điểm bà ngoại qua đời, người cha lại trót yêu một phụ nữ khác (Paula Devicq), Julia có cảm giác như bị bỏ rơi. Cô sợ hãi, chới với khi xung quanh mình không còn bất cứ chỗ dựa nào về tinh thần ở thành phố phương Tây xa lạ.

Tài tử Richard Chamberlain và đạo diễn Igor Sunara trên trường quay của bộ phim.

Hà Phương chia sẻ, trong quá trình đóng phim, chị rất nể phục tài năng của hai tài tử gạo cội Richard Chamberlain và Andrew McCarthy. Được tiếp xúc, làm việc chung với họ, chị học hỏi được nhiều điều bổ ích cho công việc diễn xuất, sản xuất phim của mình. Ngoài hai ngôi sao Hollywood kỳ cựu này, Finding Julia còn có sự tham gia của ngôi sao Trung Quốc, Bạch Linh và nhiều diễn viên Mỹ khác.

