Hà Phương đeo nhẫn cưới kim cương 1 triệu USD

Hà Phương lộng lẫy trên thảm đỏ lễ trao giải Muse Awards của tổ chức Woman In Film diễn ra cuối tuần qua tại New York. Bà xã tỷ phú Chính Chu diện đầm sequin đen sang trọng, tóc uốn bồng bềnh tham dự chương trình. Cô là thành viên của tổ chức Woman In Film và rất tích cực đóng góp tài chính để giúp đỡ cho phụ nữ trên khắp thế giới theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.