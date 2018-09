Hà Nhi may mắn được giám khảo 'cứu'

Nhận được ít tin nhắn bình chọn của khán giả nhưng cô gái trẻ vẫn ở lại với top 7 Vietnam Idol 2015.

Tối 14/6, đêm công bố kết quả Gala 2 Vietnam Idol 2015 diễn ra khá hồi hộp. Ở đêm trình diễn, 7 thí sinh Vân Quỳnh, Trọng Hiếu, Hà Nhi, Ngọc Việt, Bích Ngọc, Minh Quân và Nguyễn Duy thể hiện các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, hầu hết giọng ca đều mắc lỗi trên sân khấu, không giữ được phong độ như các vòng thi trước.

Trọng Hiếu là thí sinh được khán giả yêu thích bình chọn nhiều nhất. Nguyễn Duy và Hà Nhi rơi vào top nguy hiểm. Sau phần thi sing-off, loại trực tiếp, với ca khúc Can't help falling in love, Nguyễn Duy được an toàn đi tiếp. Hà Nhi với ca khúc I'm yours cũng thuyết phục thành công ban giám khảo dùng tới quyền cứu thí sinh. Cô được giữ lại với top 7.

Dia Trần Thu Hà biểu diễn ca khúc Thu cạn và nhạc phim Quyên là Giấc mơ đã qua trong đêm công bố kết quả Gala 2. Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy cũng là khách mời, cống hiến một tiết mục trẻ trung, sôi động.

Top 7 mở màn đêm công bố kết quả Gala 2 với ca khúc 'Mãi có em bên mình'. Họ trình diễn sôi động, tiến sát rìa sân khấu để giao lưu với khán giả (xem video).

Ban giám khảo gồm nhạc sĩ Anh Quân, diva Trần Thu Hà, nhạc sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Quang Dũng ngồi ghế nóng tối 14/6. Nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ, anh rất ấn tượng với thí sinh Trọng Hiếu. 'Trọng Hiếu mang lại một hình ảnh tích cực mà thị trường âm nhạc Việt Nam đang rất cần', chồng diva Mỹ Linh chia sẻ.

Diva Trần Thu Hà biểu diễn ca khúc 'Thu cạn' trong đêm công bố kết quả.

Ca khúc thứ hai nữ ca sĩ thể hiện là 'Giấc mơ đã qua' nhưng vì đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Huy Tuấn cho phim 'Quyên' nên Hà Trần chưa nhớ được, giới thiệu nhầm tên ca khúc là 'Còn lại giấc mơ'. Diva diện váy dạ hội trắng muốt, xẻ ngực sâu gợi cảm, khoe chất giọng cao vút, đầy truyền cảm, được khán giả ủng hộ nhiệt tình (xem video).

Trọng Hiếu tiếp tục nhận được bình chọn cao nhất của khán giả.

Các thí sinh Bích Ngọc, Minh Quân, Vân Quỳnh cũng an toàn đi tiếp vào vòng trong.

Chàng trai 'ma cà rồng' Ngọc Việt sung sướng khuỵu xuống khi nghe MC công bố anh là thí sinh thứ hai, sau Trọng Hiếu được khán giả bình chọn nhiều. Trong đêm Gala 2, Ngọc Việt trình diễn suôn sẻ nhưng chưa có sự đột phá.

Nguyễn Duy và Hà Nhi vào top nguy hiểm, phải trình diễn ca khúc sing-off để khán giả tiếp tục bình chọn thí sinh ở lại với chương trình.

Nguyễn Duy thể hiện ca khúc 'Can't help falling in love'. Đây là lần thứ hai anh phải trình diễn trong đêm công bố kết quả. Chàng hot boy khiến khán giả xúc động bởi giọng hát trầm buồn, sâu lắng (xem video).

Hà Nhi khoe giọng trong ca khúc 'I'm yours'. Cô mặc trang phục gợi cảm, biểu diễn sôi động (xem video).

Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy làm khách mời trong đêm công bố kết quả với ca khúc 'Gần em nhé anh'. Cô vừa hát vừa nhún nhảy tươi vui cùng vũ đoàn, khuấy động sân khấu (xem video).

Nguyễn Duy tiếp tục được khán giả ủng hộ, an toàn đi tiếp. Hà Nhi chờ đợi kết quả cuối cùng từ ban giám khảo. Cô gái trẻ thừa nhận mình còn nhiều thiếu sót nhưng hài lòng với ca khúc sing-off vừa trình diễn. Thanh Bùi đánh giá, Hà Nhi chưa có sự tiến bộ rõ rệt, dù giọng cô sâu, có hồn và đặc biệt. 'Anh muốn trao cơ hội cho một người xứng đáng và anh chưa biết em xứng đáng không', nhạc sĩ nói.

Đạo diễn Quang Dũng cũng chia sẻ, anh thích giọng hát và phong cách trình diễn bản năng của Hà Nhi trong những vòng thi đầu. Tuy nhiên, từ khi vào Gala, cô mất đi sự bản năng, trở nên điệu đà, cố gắng thể hiện bản thân nhiều hơn. 'Chúng tôi hay khuyên các em thay đổi nhưng em nên giữ lại tính bản năng, nghệ sĩ sẽ tốt hơn', Quang Dũng góp ý. Nhạc sĩ Anh Quân đồng tình với ý kiến của hai nam giám khảo còn lại nhưng vẫn muốn giữ cô gái trẻ ở lại với chương trình.

Trần Thu Hà đánh giá khi tập Hà Nhi hát rất hay nhưng lúc ra sân khấu lại bị 'bốc' quá, thiếu tiết chế. Cô khuyên nữ thí sinh nên kiềm chế bản thân, tập trung vào giọng hát chứ không phải phong cách trình diễn. Sau khi bàn bạc, các giám khảo quyết định dùng quyền 'cứu' Hà Nhi. Như vậy, tối 14/6, không có thí sinh nào bị loại khỏi top 7. Xúc động trước ưu ái của ban giám khảo, Hà Nhi hứa sẽ cố gắng hơn ở những đêm thi sau, không làm mọi người thất vọng.

Hương Giang

Ảnh: Phước Trí