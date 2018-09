Hà Nhi chia tay giấc mơ thành Vietnam Idol 2015

Cô gái quê Nghệ An được các giám khảo khen ngợi nhưng nhận được ít tin nhắn bình chọn.

Tuần này, với chủ đề Hát đôi chàng Việt kiều Đức điển trai Trọng Hiếu kết hợp với cô gái mũm mĩm Bích Ngọc trong ca khúc Where did we go wrong. Bích Ngọc song ca cùng thầy giáo Minh Quân ca khúc Rồi mai. Minh Quân còn có màn hòa giọng cùng Hà Nhi trong Can't take my eyes off you. Hà Nhi cũng hứa hẹn gây bất ngờ khi hát Giọt buồn để lại cùng Trọng Hiếu.

Ca sĩ Ngọc Lễ đảm nhiệm vai trò hướng dẫn top 4 và ngồi ghế giám khảo khách mời trong đêm Gala 6.

MC Duy Hải giới thiệu 4 thí sinh sẽ biểu diễn trong Gala 6, chủ đề 'Hát đôi'.

Từ trái qua: Minh Quân, Bích Ngọc, Hà Nhi và Trọng Hiếu hào hứng ra mắt khán giả.

Nhạc sĩ Ngọc Lễ làm giám khảo khách mời, ngồi ghế nóng cùng ca sĩ Thu Minh, nhạc sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Quang Dũng.

Minh Quân và Bích Ngọc mở màn với tiết mục song ca 'Rồi mai'. Sự dịu dàng, êm đềm của thầy giáo trẻ kết hợp với chất mạnh mẽ, đầy nội lực như cơn bão của cô gái mũm mĩm nghe khá lạ (xem video).

Ngọc Lễ nhận xét, tiết mục của hai thí sinh rất duyên dáng. 'Hai em kết hợp hài hòa, tạo thành bài hòa âm thật tuyệt', nhạc sĩ nói.

Đạo diễn Quang Dũng cũng thích tiết mục này. Anh khen Minh Quân biểu diễn tự tin, không còn căng thẳng như các đêm thi trước.

Trọng Hiếu mặc ton-sur-ton trắng, hòa giọng cùng Hà Nhi trong ca khúc 'Giọt buồn để lại' (xem video).

Thu Minh nhận xét, giọng của Trọng Hiếu và Hà Nhi khác biệt nhiều. Tuy nhiên, hai cá tính âm nhạc nổi trội này đã kết hợp hài hòa, tạo nên bài song ca hay. 'Các em bè hòa quyện và nương nhau. Cảm xúc của hai em cũng hòa quyện, đẩy bài hát từ mềm mại lên cao trào, bùng nổ. Cuối cùng, song ca nhìn rất đẹp đôi. Xin chúc mừng', nữ giám khảo nói.

Thanh Bùi khen Trọng Hiếu hát tiếng Việt tốt còn Hà Nhi chất giọng ngày càng phát triển. 'Niềm vui các anh chị đặt vào em là xứng đáng', anh nói với Hà Nhi. 'Càng ngày độ chuyên nghiệp của các em càng cao. Anh cảm giác không chỉ nghe tụi em hát mà như đang xem một bộ phim', Thanh Bùi chia sẻ.

Minh Quân và Hà Nhi mang tới không khí sôi động với ca khúc 'I can't take my eyes off you' (xem video).

Thanh Bùi khen đôi song ca tinh tế, mang tới không khí lạc quan, yêu đời cho khán giả. 'Tại sao nhịp của hai em tối nay quá tốt như vậy?', nhạc sĩ bày tỏ sự bất ngờ.

'Bài hát này như viết riêng cho Minh Quân. Hà Nhi từ mạnh mẽ, máu lửa, chuyển sang phong cách hơi ngúng nguẩy, nũng nịu chứng tỏ em có thể làm được rất nhiều điều', Ngọc Lễ nói.

Bích Ngọc và Trọng Hiếu song ca 'Where did we go wrong'. Hai thí sinh biểu diễn ăn ý, khiến khán giả thích thú (xem video).

Thu Minh khen ngợi Bích Ngọc và Trọng Hiếu hát tốt, khiến chị bất ngờ.

Thu Minh và Thanh Bùi rất thân thiết trên ghế nóng.

Song ca Phương Thảo - Ngọc Lễ mang tới món quà thú vị cho khán giả. Họ hòa giọng hát lại ca khúc làm nên tên tuổi của mình là 'Xe đạp ơi'. Đã nhiều năm trôi qua nhưng đôi vợ chồng vẫn giữ được giọng hát trẻ trung, truyền cảm (xem video).

Hai thí sinh nam Trọng Hiếu và Minh Quân an toàn đi tiếp nhờ tin nhắn bình chọn của khán giả. Hà Nhi và Bích Ngọc hồi hộp vì rơi vào nhóm nguy hiểm. Hà Nhi là thí sinh phải nói lời chia tay chương trình.

Thu Minh lên sân khấu, lưu luyến tạm biệt Hà Nhi.

Hương Giang

Ảnh: Phước Trí