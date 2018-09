Hà My tươi tắn trở lại sân khấu sau ồn ào đời tư

Tập 10 'Tình Bolero hoan ca' với chủ đề 'Chút kỷ niệm cho người' phát sóng tối 24/4 có sự trở lại của ca sĩ Hà My. Sau khi dừng chân ở chương 1, nữ ca sĩ được Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn giúp đỡ, có nhiều cơ hội xuất hiện trong các show hoành tráng. Ban đầu, Hà My gặp khó khăn khi phải thu xếp chuyện nhà cửa và chăm sóc mẹ lẫn cháu ngoại. Tuy nhiên, hiện nay con gái chị đã dọn về sống cùng, nên chị đã yên tâm chuyện nhà để đi hát. Xuất hiện trong tập 10, Hà My trông tươi tắn hơn.