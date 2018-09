Hà My từng là ca sĩ nổi tiếng nhưng giờ sống chật vật

Cháu gái Thái Châu có cuộc sống khó khăn khi cả nhà đều sống nhờ cát-xê đi hát ít ỏi của chị.

Hà My - cháu gái Thái Châu - trở thành gương mặt được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây, khi chị tham gia cuộc thi Tình Bolero hoan ca. Với truyền thông và khán giả trẻ, Hà My là cái tên không được phổ biến rộng rãi, nhưng hơn 20 năm trước, chị rất ăn khách ở miền Nam. Với tài năng bẩm sinh, Hà My nổi tiếng rất sớm. Khi Đàm Vĩnh Hưng còn đi hát lót, Hà My đã trở thành ngôi sao. Năm 16 tuổi, Hà My đã được hát chung với nhiều ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, một trong số đó là Ngọc Sơn.

Ca sĩ Hà My.

Sau nhiều năm không gặp Hà My, mới đây nghe tin nữ ca sĩ tham gia Tình Bolero hoan ca, Ngọc Sơn rất vui. Anh kể: “Hà My là người hát song ca đầu tiên trong đời Ngọc Sơn. Trong một lần đi hát, tôi thấy một cô bé xinh xắn, giọng hát hay, đặc biệt là hát live rất tốt… Cô bé đó chính là Hà My, năm đó em mới 16 tuổi. Tôi đã mời Hà My về song ca bài Hoa mười giờ, thu âm tại Kim Lợi studio. Sau khi thu âm ca khúc này, Hà My nổi tiếng khắp nơi, các bầu show giành giật Hà My đi hát. Nữ vedette trẻ nhất lúc đó là Hà My". Ngọc Sơn cho rằng, tuy Hà My chưa lấy lại được 100% phong độ, nhưng chỉ cần cô tập luyện lại thì sẽ toả sáng.

Là vedette một thời, nhưng hiện tại cuộc sống của Hà My khá khó khăn. Cả gia đình gồm 4 người: mẹ, con gái và cháu ngoại 7 tháng tuổi đều sống nhờ vào thu nhập đi hát của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, không phải ngày nào Hà My cũng có show, mà lâu lâu mới được mời hát.

Căn nhà lụp xụp 40m2 của ca sĩ Hà My. Năm 2005, nữ ca sĩ mua với giá gần 1 tỷ từ cát-xê đi hát ở hải ngoại. Ảnh: 24h

Hơn 10 năm trước, Hà My được Đàm Vĩnh Hưng mời đi lưu diễn Mỹ và anh trả cho cô cát-xê 1 tỷ đồng. Nhờ số tiền đó, Hà My mua được căn nhà 800 triệu, sửa sang lại mất gần 1 tỷ. Đến nay, sau hơn 10 năm, căn nhà chưa đầy 40m2 ở huyện Nhà Bè (TP HCM) đã trở nên lụp xụp, thường xuyên bị ngập nước. Các căn nhà xung quanh đều đã nâng nền lên, riêng nhà của Hà My chưa có tiền để nâng nền, nên mỗi khi triều cường hay mưa lớn thì nước lại tràn vào nhà.

Anh trai và mẹ của Hà My - cựu nghệ sĩ cải lương Kim Hà.

Hiện, con gái của Hà My đã dọn về nhà chồng sống để bớt phần nào gánh nặng cho mẹ, nhưng cô để lại con nhỏ cho Hà My nuôi. Mỗi lần Hà My đi hát phải nhờ mẹ chị trông cháu. Tuy nhiên, do bà đã lớn tuổi nên hàng xóm phải thường xuyên qua trông giùm. Trước hoàn cảnh gia đình neo người, anh trai của Hà My ở quê lên Sài Gòn vừa đi bán vé số dạo vừa trông cháu ngoại giúp chị.

Trong đêm thi chủ đề Đêm hào hoa phát sóng tối 13/3 trên THVL1, Hà My sẽ thể hiện ca khúc Một lần dang dở, như nói lên nỗi lòng của chính mình.

Hà My