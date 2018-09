Hà My: 'Tôi mất ngủ sau khi anh Hoài Linh gọi điện thoại'

Hoài Linh không trách cứ gì Hà My, ngược lại còn cho phép chị nói thoải mái vì sự thật là anh từng yêu chị.

Ca sĩ Hà My sống trong một căn nhà nhỏ ở huyện Nhà Bè, TP HCM, khá xa trung tâm thành phố cùng mẹ ruột, con gái và cháu ngoại. Căn nhà rộng chưa đến 40m2 và khá lụp xụp. Khi Ngoisao.net ngỏ ý muốn đến nhà để ghi hình, Hà My tỏ ra ái ngại. Những ngày qua, báo chí đăng tải hình ảnh ngôi nhà và thông tin về cuộc sống của Hà My liên tục, khiến chị lo sợ khán giả nghĩ chị đang cố tình "than nghèo kể khổ" để được thương xót. Tuy nhiên cuối cùng chị cũng đồng ý trải lòng về chuyện đời mình.

Ca sĩ Hà My.

Câu chuyện của Hà My kéo dài gần một tiếng đồng hồ, với đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi vui cười rạng rỡ, lúc tủi thân nghẹn ngào. Giọng ca vừa dừng chân ở cuộc thi Tình Bolero hoan ca giải thích, chị không muốn rơi nước mắt chút nào, nhưng không thể ngăn được...

Hà My sinh năm 1976, nổi danh từ những năm đầu thập niên 1990 của thế kỷ 20. Những năm sau này, công nghệ và mạng Internet phát triển vượt bậc, nhưng đối với chị, chúng hoàn toàn xa lạ. Hà My không hề có khái niệm về chuyện tạo scandal hay chủ động PR để "làm nóng" tên tuổi. Vì thế, khi những ồn ào thời gian qua xảy đến, Hà My như độc bước giữa những chỉ trích của dư luận.

Ca sĩ Hà My:' Anh Hoài Linh chủ động gọi cho tôi'

Vấn đề nhiều người quan tâm nhất là Hà My và danh hài Hoài Linh từng yêu nhau. Khi câu chuyện này được úp mở trong gameshow mà chị tham gia, rất nhiều tờ báo đã liên hệ, chỉ mong chị xác nhận một câu. Thế nhưng, Hà My quyết định giữ im lặng. Chỉ đến khi nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng - trong vai trò giám khảo - hé lộ về "người ấy", mọi chuyện mới bắt đầu "rần rần". Trên mạng, khán giả thẳng thừng: "Hoài Linh đâu cần PR tên tuổi nữa, nhưng Hà My thì cần lắm phải không?". Khi nghe điều này, Hà My rất chua xót, vì mọi chuyện, với chị chỉ là vô tình...

Hay như câu chuyện giữa Hà My và cậu của chị - danh ca Thái Châu. Nó đã bị đẩy đi quá xa khiến bây giờ chị cảm thấy ngại ngùng, không biết sẽ mở lời với cậu như thế nào. Từ trong thâm tâm, Hà My rất muốn nói với cậu một lời xin lỗi, vì phận làm cháu, chị không hề muốn để những người ruột thịt phải rơi vào tình huống khó xử như thế này. Về phía mẹ của Hà My - cựu nghệ sĩ cải lương Kim Hà - cũng nhận định, Thái Châu là cậu nên có quyền nói như vậy, nhưng giá như hai cậu cháu có sự trao đổi trước ở hậu trường thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này.

Ca sĩ hà My nói về Thái Châu

Ở tuổi 41, trong khi bạn bè, đồng nghiệp cùng thời vẫn đang "hái ra tiền" và có cuộc sống giàu sang, sung túc, Hà My lại khá chật vật. Thế nhưng, trong suốt cuộc trò chuyện, chị không trách cứ số phận. Bởi ít ra, chị từng được sống trong huy hoàng của nghề diễn, được tham gia những show diễn lớn nhỏ ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Chị thấy, trong nghề này, Tổ nghề luôn có mắt và dõi theo mỗi người nghệ sĩ. Tổ đã cho chị không ít lộc trong quá khứ và dường như Tổ đang nhìn thấy những khẩn cầu của chị, để tiếp tục cho chị cơ hội làm lại ở độ tuổi này.

Ca sĩ Hà My nói về quá khứ

Hà My luôn mang ơn những người đã giúp đỡ mình, ở cạnh mình lúc mình không may hoặc vấp ngã. Chị nhắc đi nhắc lại sự hỗ trợ của những nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn, Hoài Linh... đối với mình. Và đặc biệt là đơn vị tổ chức Tình Bolero hoan ca. Họ đã tạo cho chị cơ hội được đứng trên sân khấu lớn, được thể hiện khả năng của mình và hơn hết là kiếm được chút tiền thưởng lo cho gia đình. Chị chỉ tiếc số chị không may mắn để có thể đi đến cuối chặng đường. Dừng chân ở tập 4 nhưng Hà My không than trách, vì chị hiểu, trong mỗi cuộc chơi đều có sự may rủi.

Việc tham gia một gameshow khá ăn khách trên truyền hình đã giúp cuộc sống của Hà My thay đổi đáng kể. Đã lâu lắm rồi chị mới lại được sống trong cảnh hồi hộp chờ đợi mình biểu diễn trên truyền hình, hay được báo đài đến tận nhà ghi hình, phỏng vấn... Đặc biệt, show diễn của Hà My cũng cải thiện kể từ khi chị trở lại với khán giả truyền hình. Sắp tới, chị được mời hát trong một số show lớn ở Sài Gòn.

Cuối buổi trò chuyện, Hà My mong muốn gửi lời cảm ơn đến những khán giả, dù đã ủng hộ hay không ủng hộ chị. Chị hy vọng, họ sẽ tiếp thêm sức mạnh để chị có tinh thần ca hay diễn tốt, kiếm tiền lo cho người thân và sửa sang lại nhà cửa.

"Gia đình của ai cũng có những góc khuất. Tôi không thể phơi bày hết những góc khuất đó cho mọi người thấy. Những gì tôi chia sẻ chỉ là một phần, còn lại tôi muốn giữ riêng cho mình. Chỉ mong mọi người hiểu, tôi không bao giờ muốn tạo ồn ào vì mục đích xấu. Tôi chỉ muốn được sống đúng nghĩa là một nghệ sĩ, được đồng nghiệp ủng hộ, khán giả thương mến. Suốt bao nhiêu năm qua tôi sống khép kín, không chơi với ai, chỉ đi hát ở nhà hàng kiếm dăm ba đồng về trang trải cuộc sống...", Hà My ngậm ngùi.

Video: Tấn Nguyên