Hà My tiết lộ có nhiều show và cát-xê cao hơn sau ồn ào đời tư

Nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi tiết lộ chuyện từng yêu danh hài Hoài Linh, chị được nhiều người biết đến và cuộc sống cũng tốt hơn trước.

Hà My xuất hiện với vẻ tươi tắn, rạng ngời trong buổi gặp gỡ báo chí, công bố đêm nhạc Tuyệt phẩm song ca tại TP HCM. Chia sẻ với Ngoisao.net, nữ ca sĩ vui vẻ cho biết, sau ồn ào công khai chuyện tình với danh hài Hoài Linh, chị được rất nhiều khán giả biết đến. "Chắc có lẽ do tôi được hưởng lây may mắn của anh Bốn. Từ đợt đó, tôi có nhiều show hơn. Những khán giả đã biết tôi và cả những người chưa biết đều tới nghe tôi hát, tìm hiểu hoàn cảnh của tôi và rất thương tôi. Hiện cuộc sống của tôi đỡ vất vả, cát-xê đi hát cũng cao hơn. Mọi thứ đến như một cái duyên trong sự nghiệp vậy. Câu chuyện của tôi và anh Bốn Hoài Linh đã đưa tôi đến gần khán giả. Vừa rồi tôi còn được danh ca Ngọc Sơn nhận làm học trò nữa. Tôi mong sẽ luôn được mọi người ủng hộ", Hà My nói.

Hơn 2 tháng trước, Hà My từng gây ồn ào khi chia sẻ mối tình đầu năm 14 tuổi. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chịu áp lực rất lớn từ những ý kiến trái chiều quanh mình. Người ủng hộ thì chỉ xem đó là chuyện quá khứ, động viên Hà My tự tin trở lại làng giải trí nhưng cũng có không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ mượn tên tuổi của Hoài Linh để PR cho bản thân. Hà My từng khóc rất nhiều nhưng chị yên lòng hơn khi được đích thân Hoài Linh gọi điện an ủi và nói anh không trách cứ gì chị.

Ngọc Sơn mới nhận Hà My làm học trò.

"Tình cũ" của Hoài Linh tiết lộ, chị sẽ có màn song ca Sầu tím thiệp hồng với "đàn em" Dương Triệu Vũ trong đêm nhạc sắp tới. Buổi họp báo còn có sự tham gia của danh ca Ngọc Sơn. Ở ngưỡng U50, anh còn rất sung sức và đầy đam mê với âm nhạc. Ngọc Sơn tiết lộ vẫn độc thân vì "duyên chưa tới". Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự tin là mình đẹp trai, được nhiều khán giả yêu mến. "Tôi sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục, không vướng vào 'tứ đổ tường' nên rất khỏe mạnh. Nói thật, tôi là đàn ông, rất manly, chắc chắn không phải 'xăng pha nhớt' một 1% nào thì gặp đàn bà sao không thích được. Nhưng vấn đề là tư duy, tinh thần mình cao hơn nên không vướng phải những chuyện đó. Hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe và giọng hát của mình còn tốt hơn cả thời trẻ", anh chia sẻ.

Chương trình Tuyệt phẩm song ca quy tụ nhiều đôi song ca như: Hà My - Dương Triệu Vũ, Trường Vũ - Hạ Vy, Quang Lê - Hà My, Ngọc Sơn - Sơn Tuyền, Mạnh Đình - Thu Hằng, Phương Mỹ Chi - Trung Quang...

Khán giả sẽ được nghe lại những ca khúc trữ tình bolero quen thuộc như: Tuyết lạnh, Không phải tại chúng mình, Nếu chúng mình cách trở, Lỡ mai mình xa nhau, Sầu tím thiệp hồng, Đừng nói xa nhau, Lâu đài tình ái, Sa mưa giông... Ngoài phần song ca, các ca sĩ còn có phần hát solo theo yêu cầu của khán giả.

Ban tổ chức tiết lộ, chương trình được đầu tư gần 2 tỷ đồng, diễn ra vào tối chủ nhật 14/5 tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM.

