Hà My The Voice ngượng khi bị bạn trai 'dìm hàng'

Đạo diễn phim 'Lệnh xóa sổ' gây bất ngờ khi chia sẻ, anh yêu Hà My đã 5 năm nay. 'Lần đầu gặp nhau ở một quán cà phê, tôi không có ấn tượng gì vì vẻ ngoài của Hà My quá bình thường. Khi nghe mọi người giới thiệu cô ấy là ca sĩ, tôi không khỏi ngạc nhiên và tự nhủ 'cô này làm nghề quét rác thì có chứ ca sĩ gì'. Tôi yêu cá tính hồn nhiên, bản năng của Hà My nhưng cũng phải uốn nắn nhiều để cô ấy không đi chệch hướng trong nghệ thuật', bạn trai Hà My bật mí.