Hà My được Ngọc Sơn mời tham gia minishow

Nữ ca sĩ nổi tiếng một thời hạnh phúc vì được tái hợp đàn anh trong một đêm nhạc.

Nửa năm qua, Ngọc Sơn bận rộn làm giám khảo các chương trình Thần tượng Bolero, Ai sẽ thành sao... nên hiếm khi đi hát. Nhận thấy thời gian qua đã "bỏ bê" khán giả, Ngọc Sơn quyết định làm đêm nhạc.

Dịp này, thấy bạn diễn một thời là Hà My cũng trở lại sau thời gian im ắng, Ngọc Sơn mời cô tái hợp. "Ông hoàng nhạc sến" cho biết, khi anh mở lời, Hà My rất vui mừng.

Hà My và Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn kể lại, Hà My là người song ca đầu tiên trong sự nghiệp của anh, cách đây 28 năm. Trong một lần đi hát, thấy một cô gái xinh xắn, hát hay... anh mời cô hát chung ca khúc Hoa mười giờ. Sau khi thu bài này, Hà My nổi tiếng khắp nơi, các bầu show đua nhau mời cô đi hát. Ngọc Sơn - Hà My đã thu âm chung nhiều ca khúc sau đó, nhưng Hoa mười giờ vẫn được yêu thích nhất. Hợp tác được vài năm, Hà My bất ngờ "biến mất" khỏi làng nhạc. Thỉnh thoảng, Ngọc Sơn gặp cô nhưng không trò chuyện được nhiều. Cách đây không lâu, họ được mời quay hình chung ca khúc Hoa mười giờ cho chương trình Tình Bolero hoan ca, nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Hà My ft Ngọc Sơn - Hoa mười giờ

Trong lần tái hợp này, ngoài Hoa mười giờ, Ngọc Sơn và Hà My sẽ hát thêm Lỡ yêu do chính Ngọc Sơn sáng tác. Hà My cũng hát solo các ca khúc như: Trả lại em, Vùng lá me bay...

Ngoài Hà My, Ngọc Sơn cũng đưa hai học trò của mình lên sân khấu là Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Diễm (thí sinh đội Ngọc Sơn trong Thần tượng Bolero 2017).

Riêng Ngọc Sơn, anh cho biết thời lượng của một đêm nhạc không đủ để anh có thể hát những ca khúc thành công trong sự nghiệp. Anh sẽ thể hiện các ca khúc mình tâm đắc cũng như khán giả yêu thích như: Tình cha, Hát nữa đi em, Hoa sứ nhà nàng, Đường về hai thôn, Tình nghèo có nhau…

Đêm nhạc Ngọc Sơn - Hà My và những tình khúc Bolero diễn ra ngày 11/5 tại phòng trà We, TP HCM.