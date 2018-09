Hà My được Mr. Đàm mời diễn trong liveshow riêng

Nữ ca sĩ sẽ góp mặt trong liveshow 'Duyên phận' vào tối 1/4.

Hà My sẽ góp mặt trong liveshow Duyên phận của Đàm Vĩnh Hưng trong thời gian tới. Đây là show đầu tiên Mr. Đàm thực hiện lời hứa "bất cứ show diễn nào có Mr. Đàm thì phải có tên Hà My" mà anh tuyên bố cách đây không lâu. Theo Đàm Vĩnh Hưng, Hà My có giọng hát ngọt ngào, đủ tầm để có được vị trí xứng đáng hơn bây giờ.

20 năm trước, khi Đàm Vĩnh Hưng còn đi hát lót thì Hà My đã thuộc hàng ca sĩ ngôi sao. Tuy nhiên, "vật đổi sao dời", 10 năm sau, khi Mr. Đàm lên ngôi thì Hà My lại rơi xuống vực thẳm của nghề nghiệp. Thương cho hoàn cảnh của cô, Đàm Vĩnh Hưng từng mời Hà My đi lưu diễn hải ngoại 1 tháng và trả cát-xê 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, Hà My mua được một căn nhà ở quận 7, TP HCM.

Trước show diễn Duyên phận này, Hà My đã góp mặt trong đêm nhạc mà Mỹ Tâm là nhân vật "đinh" hôm 18/3, cũng tại TP HCM. Nữ ca sĩ cho biết, ban đầu Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ chính của show này, nhưng vì anh kẹt lịch ở nước ngoài nên Mỹ Tâm đã diễn thay anh.

Đàm Vĩnh Hưng thực hiện lời hứa với Hà My.

Sau khi tham gia Tình Bolero hoan ca và gây chú ý với khán giả, Hà My đã có nhiều show hơn trước. Song, nữ ca sĩ lại gặp khó khăn khác vì vướng bận chuyện gia đình khi mẹ thì đau ốm, cháu ngoại chỉ mới 7 tháng tuổi cần người chăm sóc. Một người bạn kể, anh trai của Hà My từ quê lên phụ chị trông cháu và tranh thủ đi bán vé số, nhưng do đã lớn tuổi, tay chân yếu nên có hôm suýt làm rơi em bé. Vì vậy, Hà My không dám rời cháu để đi đâu. Ở nhà, nữ ca sĩ phải để điện thoại ở xa vì sợ cháu giật mình. Đó là lý do nhiều người khó liên lạc được với chị.

Riêng với show Duyên phận, bằng mọi giá Hà My cũng sẽ có mặt. Đây là dịp để nữ ca sĩ nổi tiếng một thời gặp lại Đàm Vĩnh Hưng và nói lời cảm ơn anh vì đã hết lòng giúp đỡ, chia sẻ với chị suốt thời gian qua.

Trong đêm nhạc diễn ra vào tối 1/4 tại sân khấu Trống Đồng, Đàm Vĩnh Hưng còn chuẩn bị một kế hoạch để "gài" Ngọc Sơn. Cả hai sẽ song ca một liên khúc chưa từng hát chung bao giờ. Ngoài ra, họ còn kết hợp cùng Lệ Quyên trong một tiết mục tam ca.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi khác như danh hài Trường Giang, ca sĩ Hồ Việt Trung và các ca sĩ trẻ Trung Quang, Minh Thảo, Phượng Vũ, nhóm Apple, Cao Hoàng Oanh, Trương Diễm, Tuấn Chu...