Hà My được Hoài Linh gợi ý tiếp tục thi gameshow

Hà My mặc giản dị đi dự họp báo 'Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng' mùa hai tại TP HCM, ngày 19/12. Nữ ca sĩ được khán giả nhớ đến nhiều sau cuộc thi 'Tình Bolero hoan ca', nay chị tiếp tục thử sức ở một cuộc thi ca hát khác. Hà My kể, chị đến với cuộc thi rất tình cờ. Khi nghệ sĩ Dũng Nhí thiếu người chơi cùng, đã hỏi ý Hoài Linh, danh hài liền gợi ý nên mời Hà My.