Hà My: 'Bạn trai từng cạo đầu tặng tóc cho tôi'

Giọng hát nội lực của đội huấn luyện viên Quốc Trung chia sẻ món quà ấn tượng nhất từng nhận là mái tóc của anh bạn trai.

- Bạn gần gũi nhất với ai trong số các thí sinh The Voice?

- Tôi chơi thân nhất với My Hoàn vì hai chị em cùng xuề xòa nên rất hợp nhau, dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Còn với các bạn còn lại, tôi hay trò chuyện với Thảo My, Hoàng Yến, Thái Quang, Ngọc Trâm. Lúc rảnh mọi người hay cùng tụ tập ở nhà tôi nấu ăn rất vui vẻ.

- Là một trong những thí sinh xuất sắc của top 4 Giọng hát Việt năm nay, bạn có kế hoạch gì để tấn công showbiz?

- Sau cuộc thi tôi được nhiều người biết đến hơn. Gần đây tôi tham gia nhiều show truyền hình và dự án âm nhạc. Càng bận tôi càng thấy vui. Tôi đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt MV cùng một thương hiệu điện thoại. Tôi cũng cộng tác với hãng cho một số hoạt động chụp ảnh, còn về điện ảnh chắc phải chờ đủ duyên. Hy vọng trong tương lai sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng để phục vụ khán giả.

- Bạn nghĩ sao khi số đông nhận định rằng bạn giống với trường hợp của Kiên Giang mùa trước. Cả 2 đều có cá tính và tố chất riêng nhưng lại thiệt thòi hơn các thí sinh khác vì chọn huấn luyện viên có ít hoạt động bề nổi?

- Mỗi huấn luyện viên đều có chiến lược và kế hoạch riêng. Kế hoạch của anh Quốc Trung là dài hạn, là âm nhạc của chiều sâu tâm hồn nên sẽ trường tồn cùng với thời gian. Tôi không hề lo lắng gì về điều đó. So với Bài hát Việt, The Voice có những tiêu chí đánh giá khác nhau. Nếu giải thưởng cho ca sĩ tại Bài hát Việt là do hội đồng giám khảo bình chọn thì The Voice lại hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả. Dòng nhạc tôi theo hơi "kén" người nghe nên sẽ gặp hạn chế hơn ở lượt bình chọn.

- Bạn sẽ chọn cá tính nào cho con đường âm nhạc sắp tới của mình?

- Tôi luôn giữ vững dòng nhạc theo đuổi là pop rock, và tác phẩm tiếp theo cũng sẽ theo hướng này. Tôi vẫn đang thực hiện dự án riêng, quay MV ca nhạc và chờ "sếp" Trung làm cho 1 single mới. Ngoài đời tôi cũng mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng rất vui vẻ, hoà đồng, ai nói chuyện một lần với sẽ ghiền luôn. Nhiều người nói tôi có phần hoang dại, nhưng tôi tự thấy mình sống rất nội tâm. Những ngày lễ Tết tôi thường về với bố mẹ, sum vầy cùng gia đình.

Photo: Lê Thiện Viễn; Điện thoại sử dụng: Nokia Lumia 1320.

- Hà My có thể bật mí món quà mà bạn mong muốn nhận được nhất hiện giờ?

- Cách đây 3 năm vào ngày sinh nhật, bạn trai hỏi tôi thích quà gì? Tôi bảo thích mái tóc dài của anh, thế là anh cạo đầu tặng My luôn, đó là món quà ấn tượng nhất mà tôi nhận được, đến giờ vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Hiện giờ tôi vẫn chưa biết là mình muốn nhận quà gì nữa, chắc đợi suy nghĩ thêm.

Thảo Nhi