Hà Hồ 'quậy tưng' trong đêm tiệc của các DJ

Kết quả trong đêm chung kết DJ tối qua, Get Looze đã giành chiến thắng. Anh được đánh giá có kỹ thuật và gu nhạc độc đáo từ Old School Hip Hop cho đến TOP40 , Electro House & Trap. Sinh ra và lớn lên tại TP HCM, Get Looze được truyền cảm hứng và đam mê ở tuổi 17 khi biết đến kỹ thuật Turntablist (Nghệ sĩ chơi đĩa than) điêu luyện của DJ Q-Bert.