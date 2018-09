Hà Hồ học piano nhờ sự gợi ý của nhạc sĩ An Thuyên

Gia đình cô và vợ chồng tác giả 'Ca dao em và tôi' vốn có mối quan hệ thân thiết.

Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột từ giã cõi trần đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng khán giả yêu nhạc của ông. Để tưởng nhớ tác giả Ca dao em và tôi, gia đình ông cùng những người bạn thân đã quyết định tổ chức đêm nhạc mang tên Tan vào Hà Nội, như một sự tri ân của gia đình với công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt là khán giả Hà Nội. Chương trình diễn ra vào tối 11/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ thuộc nhiều thế hệ: NSND Thu Hiền, NSƯT Tấn Minh, Mỹ Linh, Lan Anh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Vũ Thắng Lợi, Phương Thảo, Lê Anh Dũng, Xuân Hảo...

Hà Hồ từng ân hận vì lúc nhạc sĩ An Thuyên còn sống, cô không ghé lại thăm trường Đại học Nghệ thuật Quân đội để được nghe ông chỉ dạy.

Có mặt tại buổi gặp gỡ vào chiều qua (22/9), Hồ Ngọc Hà chia sẻ, bố mẹ cô và vợ chồng nhạc sĩ An Thuyên quen biết nhau và khá thân thiết. Ngày trước, cô từng có thời gian theo học khoa piano của Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (Đại học Nghệ thuật Quân đội bây giờ) là nhờ sự gợi ý của nhạc sĩ An Thuyên. Cô tự tập đàn trong 3 tháng để thi vào trường. Nhớ lại quãng thời gian học ở trường, cô cảm thấy ân hận vì ngày ấy (13-14 tuổi) đã xao nhãng, ham chơi mà bị rớt từ hệ A xuống hệ B. Thế nhưng, trong bước đường nghệ thuật, cô vẫn nhận được sự khuyến khích từ nhạc sĩ An Thuyên. "Khi nghe tin nhạc sĩ An Thuyên qua đời, gia đình tôi vì bận không thể ra viếng. Nhưng cả nhà có nói với nhau, một dịp nào đó sẽ ra Hà Nội tháp hương cho thầy. Tôi rất vui khi nhận được lời mời biểu diễn trong đêm nhạc Tan vào Hà Nội từ Bông Mai. Cả gia đình tôi sẽ ra Hà Nội để thực hiện lời hứa của mình", cô nói.

Bông Mai, con gái nhạc sĩ An Thuyên sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn cho chương trình tưởng nhớ ba. Cô cho biết, Tan vào Hà Nội là một sáng tác gần nhất của nhạc sĩ An Thuyên trước khi ông từ giã cuộc đời. Ca khúc nói về mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm của mảnh đất Tràng An. Với cố nhạc sĩ, Hà Nội là quê hương thứ hai, nuôi dưỡng tâm hồn ông, mang đến cho ông nhiều cảm hứng sáng tác. Cô kể: "Lúc ba ra đi, tôi nghe đi nghe lại bài hát này và cảm thấy buồn, hụt hẫng vô cùng. Trong lời ca khúc, tôi cảm nhận như có lời nhắn nhủ. Vì thế, tôi làm đêm nhạc này với thông điệp, tình cảm của người hâm mộ dành cho ông và ngược lại đều tan ra và tồn tại trong bầu không khí. Chương trình sẽ giản dị, chân quê như ngô khoai sắn, đúng như con người của ông".

Khi Bông Mai mời tham gia vào đêm nhạc về tác giả 'Ca dao em và tôi', Hà Hồ đã nhận lời ngay. Cô và bố mẹ sẽ ra Hà Nội thắp hương tưởng nhớ ông.

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên lấy ý tưởng từ sự ngũ hành với 5 màu sắc được thể hiện qua tính chất âm nhạc và sân khấu. Thổ tượng trưng cho màu quê hương Nghệ An, nơi ông sinh ra, lớn lên và thấm nhuần những giai điệu dân ca quê hương. Mộc là gam màu ghi lại thời thanh niên đầy nhiệt huyết, luôn phấn đấu hết mình trong màu áo lính chất phát, mộc mạc và dung dị. Kim biểu hiện cho những thành công của ông không chỉ trên con đường âm nhạc qua rất nhiều ca khúc được các thế hệ khán giả. Thủy là sự giới thiệu về một góc rất khác mà ít người biết về nhạc sĩ An Thuyên, mảng sáng tác cho thiếu nhi. Đây cũng là dự án tâm huyết cuối đời của ông: xuất bản tổng tập những bài hát thiếu nhi không chỉ của riêng ông mà còn của những nhạc sĩ khác. Khi còn sống, ông luôn tìm cách đến với người trẻ bởi chính họ cho ông thấy sự nhiệt huyết, mới mẻ đầy sáng tạo. Gam màu tiếp theo là Hỏa như nói đến những hoài bão lớn lao, sống hết mình và không ngừng nghỉ phấn đấu của ông. Vòng tuần hoàn ngũ hành kết lại bằng màu vàng, thuộc mệnh Thổ và cũng là màu hoa cúc - loài hoa ông vô cùng yêu thích lúc sinh thời.

Nhiều ca sĩ sẽ tham gia đêm nhạc 'Tan vào Hà Nội' như Phương Thảo, Tấn Minh, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Xuân Hảo...

Ban đầu, Bông Mai và gia đình không có ý định bán vé bởi sợ khán giả hiểu lầm, nhạc sĩ An Thuyên mất chưa được 100 ngày mà gia đình đã kinh doanh. Lượng vé của đêm nhạc chỉ có 600, trong đó người thân, bạn bè, đồng nghiệp gần như chiếm gần hết số vé. Dẫu vậy, Bông Mai vẫn quyết định sẽ để một số lượng vé ít ỏi dành cho những khán giả mến mộ ông, để họ có cơ hội sống lại những ký ức gắn liền với các ca khúc của ông. "Số tiền bán vé sẽ được gia đình lập quỹ mang tên nhạc sĩ An Thuyên để thực hiện nốt những điều dang dở của ba. Đó là xuất bản cuốn sách nhạc dành cho các nhạc sĩ lớn tuổi, phát hành tuyển tập nhạc thiếu nhi của An Thuyên và nhiều nhạc sĩ khác, thành lập trại sáng tác dành cho những đơn vị doanh nghiệp như chính tâm nguyện của ông khi còn là Chủ tịch hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp... ", cô cho biết.

Tại đêm nhạc ngày 11/10, ở khu vực sảnh Nhà Hát Lớn Hà Nội sẽ trưng bày triển lãm về nhạc An Thuyên với rất nhiều kỷ vật của ông như bản thảo viết tay các sáng tác Ca dao em và tôi, Mẹ Việt Nam anh hùng…., các tác phẩm nhiếp ảnh ông từng thực hiện và cả những tấm ảnh giản dị của ông do gia đình, bạn bè chụp. Triển lãm cũng bày những vật dụng ông đam mê sưu tầm như: máy hát cổ, đĩa than, máy ảnh…

Quỳnh Như