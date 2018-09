Hà Anh thoải mái ngồi bàn việc với tình cũ

Chân dài có buổi trò chuyện cởi mở với Henri Hubert để chuẩn bị cho cuộc thi mà hai người làm giám khảo.

Chiều qua (16/7), Hà Anh và Giám đốc sáng tạo người Pháp Henri Hubert có buổi gặp gỡ tại một khách sạn của TP HCM. Cả hai thảo luận suốt vài tiếng đồng hồ về vai trò giám khảo Elite Model Look phiên bản Việt mà cả hai nhận lời, đồng thời chuẩn bị cho buổi casting của cuộc thi tại Hà Nội vào 19/7. Hà Anh cho biết, với kinh nghiệm và sự am hiểu về thị trường thời trang quốc tế, cô và Henri sẽ kết hợp giúp đỡ những người mẫu trẻ. Người chiến thắng ở cuộc thi này sẽ trở thành đại diện của Việt Nam sang Paris dự thi Elite Model Look vào tháng 11 tới.

Hà Anh và tình cũ thoải mái trò chuyện trong buổi gặp gỡ chiều 16/7.

Không chỉ ngồi ghế nóng, Hà Anh còn kiêm luôn vai trò vị trí Host của chương trình. Cô nói: "Cuộc thi không chỉ là cơ hội cho những cô gái trẻ có đam mê, hoài bão và khát khao khẳng định mình mà còn là cơ hội để chúng tôi mang đến cho khán giả, người hâm mộ Việt Nam một chương trình công bằng và đầy đủ yếu tố chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế".

Cả hai có nhiều điểm chung trong quan điểm về thời trang.

Hà Anh và Henri Hubert từng có thời gian dài gắn bó mặn nồng, đồng thời hỗ trợ nhau trong công việc. Cả hai quen nhau và chính thức trở thành cộng sự tâm đầu ý hợp từ năm 2006 khi siêu mẫu hoạt động tại Anh quốc trong vai trò người mẫu độc quyền của công ty quản lý MOT Model. Cả hai chưa bao giờ thừa nhận tình cảm trên mặt báo nhưng lại luôn sóng bước thân mật tại nhiều sự kiện. Hiện tại, dù không còn là tình nhân nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.

Ngày 19/7 tới, hai người sẽ ra Hà Nội để casting thí sinh cho cuộc thi "Elite Model Look".

Nói về 'tình cũ', chân dài ca ngợi, Henri Hubert có khả năng sáng tạo và đóng góp nhiều cho làng thời trang Việt Nam: "Chúng tôi dễ dàng hiểu được ý tưởng của nhau vì có chung những hiểu biết về văn hóa, âm nhạc, hội họa, điện ảnh (những thứ tạo nên cảm hứng cho những concept hình ảnh)". Riêng Henri khi nhắc đến Hà Anh cũng khen cô là người phụ nữ thông minh, có nhiều tài năng nghệ thuật.

Quỳnh Như

Ảnh: Thành Luân