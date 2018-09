Khi quyết định chấm dứt mối tình 7 năm, nam ca sĩ rất hụt hẫng nhưng vẫn mong bạn gái cũ luôn hạnh phúc.

Tối 23/6, Hà Anh đã phát hành single Nơi em thuộc về và nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khi có 3.000 lượt chia sẻ và 100.000 lượt xem MV lyric ca khúc. Đây là sản phẩm đánh dấu chặng đường mới của nam ca sĩ sau khi chia tay bạn gái Dương Hoàng Yến.

Hà Anh và Dương Hoàng Yến thời còn mặn nồng.

Nơi em thuộc về là một bản pop sâu lắng do An Trịnh sáng tác dựa trên cảm xúc của Hà Anh về mối tình 7 năm sâu đậm với Dương Hoàng Yến. Nam ca sĩ muốn dành tặng bạn gái cũ bài hát này và hy vọng, cô sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái. Anh cho biết, khi cả hai quyết định dừng lại, anh đã kể với tác giả An Trịnh nghe về những kỷ niệm thời hai người yêu nhau trong suốt một đêm dài. Câu chuyện của Hà Anh và Dương Hoàng Yến đã tạo cảm hứng cho tác giả An Trịnh viết lên ca khúc Nơi em thuộc về.

Hà Anh tặng ca khúc mới cho bạn gái cũ Dương Hoàng Yến MV lyric ca khúc 'Nơi em thuộc về'

Nói về việc chia tay Dương Hoàng Yến, nam ca sĩ cho biết: "7 năm là quãng thời gian dài nên chúng tôi đã coi nhau như người thân trong gia đình. Cả hai đều rất khó khăn khi chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số lý do khiến chúng tôi cảm thấy không hợp nên muốn dừng lại để nhìn lại chính mình. Bản thân tôi rất hụt hẫng nhưng vẫn mong Yến sống và hoạt động âm nhạc thật tốt. Tôi vẫn sẽ hỗ trợ Yến hết mình trong sự nghiệp nếu cô ấy cần đến tôi".

Sau chuyến sang Hàn Quốc tham gia Asia Song Festival hồi tháng 5, Hà Anh và Dương Hoàng Yến không còn nhận các show diễn chung, đồng thời không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí. Cả hai đều theo đuổi sự nghiệp solo riêng.

Sau khi chia tay bạn gái 7 năm, nam ca sĩ tích cực ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Hà Anh và Dương Hoàng Yến quen nhau từ khi cùng là sinh viên hệ sơ cấp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong khi Dương Hoàng Yến gây chú ý ở cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008, The Voice 2013 thì Vũ Hà Anh cũng ít nhiều được khán giả biết đến ở Sao Mai điểm hẹn 2012. Từ khi công khai tình cảm, cả hai luôn gắn bó không rời trong các hoạt động. Có giai đoạn, Hà Anh lùi dần vào hậu trường sân khấu để làm quản lý, hỗ trợ cho bạn gái thăng hoa trên sân khấu. Cả hai từng ra mắt sản phẩm chung Bản tình ca ngày nắng.

