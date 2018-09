Hà Anh quyết không 'hy sinh' cho chồng

Theo siêu mẫu cá tính, phụ nữ muốn gia đình hạnh phúc đầu tiên phải biết cách bớt lo lắng cho người khác, thay vào đó hãy yêu bản thân mình hơn.

- Có mối liên hệ nào giữa việc đính hôn và nội dung “5 bí quyết để hạnh phúc mà không phải hy sinh bản thân” trên Facebook cá nhân của chị mới đây?

- Thực ra, gần đây tôi viết rất nhiều chia sẻ về phụ nữ, đàn ông, các bí quyết hấp dẫn, để có được hạnh phúc, được yêu thương... Tôi chỉ viết ra như những dòng trải nghiệm để tâm sự đối với mọi người. Đôi khi là những điều tôi thực sự trải qua, đôi khi do tôi quan sát được hay chiêm nghiệm cho chính mình, và đôi khi viết ra để tự nhủ bản thân nữa.

Hà Anh thường hay chia sẻ trên Facebook về các bí quyết hạnh phúc của mình.

- Vậy chị muốn tự nhủ bản thân điều gì qua những chia sẻ này?

- Điều khó khăn nhất mà tôi nhắc mình làm chủ trong 5 điều đã chia sẻ là việc bớt lo lắng để cho người yêu mình một tự do nhất định. Vì sao? Bản chất phụ nữ là lo lắng, ghen tuông, đôi khi thiếu tự tin. Đôi khi tôi cũng vậy, nên phải nhắc nhở mình tập thả lỏng và tạo ra cuộc sống thú vị cho riêng mình để mình luôn được hạnh phúc, vui vẻ. Tôi tin rằng khi mình luôn vui vẻ, tự tin và thú vị thì sẽ là thỏi nam châm đối với anh ấy, chứ không phải lúc nào cũng lo lắng kè kè bên người yêu, cấm đoán hay doạ nạt. Đến nay, suy nghĩ này rất hiệu quả đối với tôi.

Theo Hà Anh, chỉ khi mình hạnh phúc mới mang lại hạnh phúc cho mọi người.

- Chị suy nghĩ sao về quan điểm: "Chỉ khi mình làm chính mình hạnh phúc mới có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu”?

- Khi bản thân hạnh phúc, vui vẻ thì mình mới có thể mang lại điều ấy cho mọi người. Một đứa con sẽ không thể vô tư hạnh phúc chơi đùa khi bên cạnh nó là một người mẹ rầu rĩ, cấm cảu, hở ra là quát mắng, than thở. Người chồng cũng vậy, anh ta sẽ không thể lãng mạn, nồng say khi vợ mình lúc nào cũng khó đăm đăm, mở miệng ra là càu nhàu, kể lể về công ơn cô ấy đã làm, những sự hy sinh lớn lao cho gia đình. Hãy nên nhớ rằng, không ai ngoài bạn là người làm chủ cảm xúc của mình. Thay vì ngồi đó mà than vãn, hãy "làm gì đó" để thay đổi hoàn cảnh của mình để mình được hạnh phúc hơn.

- Theo chị, người phụ nữ nên làm những gì để tự yêu bản thân?

- Hãy phá bỏ rào cản của chính bản thân mình. Đừng để những quan niệm sống, truyền thống đã ăn sâu vào đầu, để ta cảm giác rằng mình quá nhỏ bé không thể thay đổi được xã hội, hoặc mình chỉ là đàn bà cần ăn phận thủ thường, xuất giá tòng phu, rồi là phụ nữ phải hy sinh… Theo đó, nếu chồng lạnh nhạt không quan tâm đến cảm xúc thay vì tặc lưỡi "đàn ông nào cũng thế", phụ nữ hãy hỏi bản thân, mình đã bày tỏ cảm xúc để giúp tạo thói quen bày tỏ tình cảm của chồng, người yêu? Hay như nhiều phụ nữ buồn vì chồng không say mê, ham muốn mình, nhưng bản thân cũng không dám chủ động vì lo rằng phụ nữ phải "ngoan". Nếu muốn đàn ông say mê mình, cần cho anh ấy thấy rằng mình say mê anh ấy.

Hà Anh vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai.

- Nhiều phụ nữ cho rằng để cuộc sống hạnh phúc hơn bản thân người phụ nữ phải biết “bước đi”, không nên dẫm chân tại chỗ với những gì mình đang có. Chị nghĩ thế nào?

- Trong cuộc sống, con người cần phải nhìn về và đi về phía trước. Hãy từng bước, từng bước một cho phép bản thân mình tiến về phía trước trải nghiệm, khám phá, tìm tòi về bản thân mình, để cảm thấy tự tin, thú vị, hấp dẫn, đa dạng và được yêu thương. Nếu bạn chưa bao giờ biết trang điểm hãy dần làm quen chút một, ban đầu dùng kem dưỡng da, ít lâu sau sẽ thử chút son dưỡng bóng cho đôi môi, rồi sau hãy mạnh dạn chuốt chút mascara, dùng phấn nền phủ nhẹ che khuyết cho da mặt.

Nếu bạn là người ít bạn, rụt rè, hay mãi ẳng có người yêu, hãy vượt qua sự ngại ngùng của mình để mỉm cười với người hàng xóm, hỏi chuyện người ngồi kế trên chuyến xe bus. Cơ hội sẽ mở ra với bạn. Trong sự nghiệp, đừng ngần ngại bày tỏ với chồng mình muốn đi làm, nếu như đó là nhu cầu của bạn: độc lập về tài chính, phát triển các kỹ năng của bản thân, có đồng nghiệp, được cảm thấy có ích, được công nhận. Trong cuộc sống lứa đôi, hãy tiến một bước để làm mình quyến rũ, thú vị hơn trong phòng ngủ. Hãy mua cho mình những bộ đồ nội y hấp dẫn, hãy hôn, vuốt ve anh ấy và tập nói với anh ấy rằng bạn cần anh ấy. Đừng đánh giá thấp chồng của mình. Đàn ông luôn thầm ước ao được người phụ nữ của mình quyến rũ họ, được khát khao, yêu thương.

Linh Hân