Hà Anh khoe ngực đầy, lưng trần khi dự sự kiện

Người mẫu Trang Khiếu (Khiếu Thị Huyền Trang) diện bộ suit màu ghi cá tính. Quán quân Vietnam's Next Top Model 2010 luôn nỗ lực không ngừng trong làng thời trang để khẳng định bản thân. Năm vừa qua, cô tiếp tục gây bất ngờ khi trình diễn tại buổi presentation của thương hiệu Roberto Cavalli và xuất hiện trong TVC của thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald. Đồng thời, cô đã ký hợp đồng với một trong những công ty thuộc top 5 làng thời trang Italy - Why Not Models Management.