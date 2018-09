Hà Anh đứng chung sân khấu với giám khảo X-Factor

Siêu mẫu sẽ có dịp gặp gỡ ca sĩ nổi tiếng Nicole Scherzinger trong lễ trao giải 'Global Angels Awards' diễn ra tại London.

Sau những ấn tượng để lại với bạn bè quốc tế trong vai trò MC cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Global 2013, Hà Anh tiếp tục nhận được lời mời dẫn chương trình đêm trao giải âm nhạc Global Angels Awards, diễn ra vào lúc 18h30 (giờ địa phương) ngày 15/11 tại London, Anh quốc. Siêu mẫu cho biết, cô sẽ sóng đôi cùng Russ Kane, phát thanh viên nổi tiếng của chương trình The Flying Eye. Ngoài vai trò MC, Hà Anh có dịp thể hiện giọng hát của mình trong đêm trao giải. Cô sẽ hát nhạc phẩm do chính mình sáng tác From the very stars, từng được cô phát hành MV vào năm ngoái.

Hà Anh xuất hiện trong đêm trao giải Global Angels Awards trong vai trò MC và ca sĩ.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hà Anh đã lên đường sang London từ vài ngày trước. Nhà thiết kế Kelly Bùi, bạn thân của siêu mẫu đã may riêng cho cô những bộ trang phục lộng lẫy để xuất hiện trên thảm đỏ và sân khấu Global Angels Awards.

"Thời gian qua, tôi đã âm thầm tìm kiếm cơ hội hợp tác với quốc tế nhằm hỗ trợ trẻ em và phụ nữ kém may mắn tại Việt Nam. Tham gia lễ trao giải của nước Anh, tôi sẽ tranh thủ thực hiện những dự định của mình", Hà Anh tâm sự.

Đêm trao giải Global Angels Awards tối 15/11 có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như: Nicole Scherzinger, thành viên nhóm nhạc nữ Pussycat Dolls, đồng thời là giám khảo chương trình The X-Factor của nước Anh; ca sĩ - nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Natasha Bedingfiel; ngôi sao nhạc soul P.P. Arnold... Với vai trò MC, Hà Anh sẽ có dịp gặp gỡ và trực tiếp giao lưu với những tên tuổi này.

Nicole Scherzinger và Natasha Bedingfiel sẽ dự sự kiện âm nhạc tối 15/11 tại London.

Global Angels Awards là giải thưởng của tổ chức từ thiện quốc tế Global Angel về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em. Chương trình tôn vinh những đơn vị, cá nhân có công đóng góp cho sự thay đổi của thế giới để xây dựng một hành tinh tốt đẹp hơn. Lễ trao giải các năm trước đều được đăng tải trên trang nhất của các tờ báo lớn như Hello! Ok!, Mail Online... Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã ủng hộ và tham gia chương trình gồm: Leona Lewis (Quán quân The X-Factor 2006), Joss Stone, John Forte, Beverley Knight, Sandie Shaw...

Lễ trao giải năm nay được dàn dựng bởi Simon Deary (đồng sản xuất The X-Factor, Strictly Come Dancing, tour diễn năm 2011 của nhóm Take That) và Jonathan Park. Chương trình diễn ra tại The Roundhouse, tụ điểm ca nhạc lớn của London.

Quỳnh Như