Hà Anh đóng MV cùng diễn viên Hollywood

Sau thời gian dài tập trung cho cuốn tự truyện 'It's me Ha Anh', siêu mẫu đã trở lại với dự án âm nhạc mới. Cô vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong MV 'Put it on me', single thứ ba trong sự nghiệp ca hát. Điều đặc biệt, video ca khúc có sự xuất hiện của nam diễn viên Hollywood Robert Parks Valletta. Anh là em ruột của siêu mẫu Amber Valletta, một trong 10 biểu tượng của làng mẫu hiện đại. Amber Valletta cũng từng đóng phim nổi tiếng 'Revenge'.