Hà Anh diện quần ngắn cũn dạo biển

Sau chuỗi ngày làm việc tại TP HCM và Hà Nội, Hà Anh tranh thủ đến Đà Nẵng nghỉ ngơi, trước khi bước vào lịch quảng bá cho MV mới 'Put it on me'. Cô chia sẻ, cô yêu thích biển bởi không gian trong lành với làn nước trong xanh và bờ cát trắng luôn xua tan mọi mệt mỏi.