Hà Anh đã chia tay đầu bếp Bobby Chinn

Trên trang cá nhân, siêu mẫu chính thức công khai thông tin cô và đầu bếp nổi tiếng đã đường ai nấy đi.

Hôm qua (26/3), Hà Anh đã viết dòng status trên Facebook bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt về chuyện cô đã chia tay bạn trai Bobby Chinn. Cô khá thẳng thắn tuyên bố: "Thưa các bạn, đây là phát ngôn chính thức của tôi (Bởi vì quá có quá nhiều câu hỏi và dò đoán của báo chí cũng như công chúng). Tôi, Hà Anh, không còn trong mối quan hệ tình cảm đối với bạn trai cũ của tôi, Bobby Chinn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn là những người bạn, và luôn ủng hô và dõi theo nhau từ xa. Chúng tôi đã có một quãng thời gian thật tuyệt bên nhau và sẽ luôn trân trọng điều này. Tôi sẽ không bình luận thêm về điều này! Cám ơn các bạn!".

Sau 2 năm gắn bó, siêu mẫu đã chia tay bạn trai đầu bếp.

Tin đồn Hà Anh và Bobby Chinn không còn chung đường rộ lên từ đầu năm nay khi siêu mẫu tích cực hoạt động trong nước và ít chia sẻ chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Trước đó, khi còn gắn bó bên vị đầu bếp danh tiếng, cô thường xuyên tiết lộ những suy nghĩ, câu chuyện ngọt ngào của hai người để bạn bè, khán giả chúc mừng. Ngoài ra, trong một số sự kiện showbiz gần đây, Hà Anh sóng đôi bên một chàng trai ngoại quốc bảnh bao. Cả hai còn nắm tay thân mật tại một quán bar vào ngày 20/3 vừa qua. Khi hỏi về danh tính chàng trai Tây, Hà Anh cười và giới thiệu đó là bạn.

Hà Anh công khai mối quan hệ với Bobby Chinn vào năm 2012. Cặp đôi không hề giấu giếm tình yêu nồng say trước công chúng và hay dành cho nhau những lời khen có cánh. Trong cuốn tự truyện It's me, Ha Anh, siêu mẫu còn viết về sự lãng mạn và chiều chuộng của Bobby Chinn dành cho cô. Bản thân đầu bếp nổi tiếng cũng nói về bạn gái một cách trân trọng: "Ẩn giấu đằng sau vẻ quyến rũ đến mê hoặc là một tâm hồn tràn ngập yêu dấu, biết quan tâm nhất mà tôi từng biết. Vô cùng đơn giản trong cách sống, ngây thơ như con trẻ và ân cần cả trong những hành động nhỏ nhất. Trong tình yêu, cô ấy không khác gì nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích".

Gần đây, siêu mẫu đi dự tiệc với chàng trai Tây bảnh bao.

Năm 2013, Hà Anh hạn chế khá nhiều hoạt động trong nước để theo chân Bobby Chinn đi công tác ở nước ngoài. Cô dành trọn thời gian ở bên bạn trai vì muốn giữ gìn và phát triển tình yêu. Tuy nhiên, sau 2 năm gắn bó, cặp đôi đã nói lời chia tay bởi nhiều lý do.

Quỳnh Như