Hà Anh chu mỏ nhí nhảnh bên em gái

Hà My ít hơn Hà Anh 7 tuổi và sở hữu vẻ gợi cảm không hề thua kém chị gái. Tuy nhiên, vì chiều cao hạn chế, cô không có ý định lấn sân vào showbiz. Hà My từng du học ở Anh quốc. Sau khi về nước, cô theo đuổi công việc PR, truyền thông. Trong nhiều dự án của Hà Anh, Hà My cũng đóng góp nhiều ý kiến và giúp đỡ chị gái lên kế hoạch quảng bá.