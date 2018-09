Glee Việt Nam lọt danh sách đề cử giải thưởng Format quốc tế 2018

Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho ngành kinh doanh format các chương trình giải trí.

Giải thưởng Format quốc tế 2018 - International Format Awards (IFA) vừa công bố danh sách đề cử cuối cùng, trong đó có Glee Việt Nam nằm ở hạng mục Chuyển thể Format Phim dài tập Xuất sắc (Best Scripted Format).

Trong hạng mục này Glee Việt Nam sẽ cùng tranh giải với 5 ứng cử viên phim chuyển thể dài tập khác là Catastrophe, Les Innocents của Pháp, Step Dave của Nga, Dos Lagos của Mexico và Onnela của Phần Lan. Giải thưởng sẽ được công bố vào đêm Gala trao giải, tổ chức ngày 7/4 tới. Đây là một trong những hoạt động chính của MIPTV - sự kiện về truyền hình và nội dung số lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên vào tháng 4 từ năm 1965 tại Cannes (Pháp) Pháp. MIPTV hiện có khoảng hơn 10.000 thành viên là các chuyên gia trong ngành tham dự hằng năm.

Glee Việt Nam quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng như Hữu Vi, Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn...

Glee Việt Nam chất lượng hình ảnh đẹp, dàn diễn viên trẻ với khả năng diễn xuất tốt cùng phần âm nhạc rất phù hợp với nội dung phim. Glee được đánh giá là nổi bật so với các phim chuyển thể khác trên thế giới trong năm vừa qua. Phim dựa trên câu chuyện của một nhóm nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao, được biết đến với tên Câu lạc bộ Glee gồm 12 thành viên được thầy Hoàng Minh (do Đỗ An thủ vai) dẫn dắt. Phim đề cập đến những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò và nhiều vấn đề khác mà thanh thiếu niên tuổi trưởng thành thường gặp phải như các mối quan hệ phức tạp, các vấn đề giới tính, tìm kiếm đam mê... Phim dựa trên bối cảnh và nội dung của phiên bản gốc do Fox 20th Centery Television Distribution sản xuất nhưng xây dựng lại các tuyến nhân vật chính để tạo sức hấp dẫn và phù hợp với đời sống của giới trẻ tại Việt Nam hiện nay.

International Format Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho ngành kinh doanh format các chương trình giải trí, truyền hình và nội dung số. Các hạng mục được thẩm định bằng các đơn vị tên tuổi toàn cầu bao gồm C21 Media, FRAPA, EMC và MIPFORMATS. Ngoài Best Scripted Format, giải thưởng còn có các hạng mục khác bao gồm Best Band Driven Format, Best Comedy Format, Best Competition Reality Format...