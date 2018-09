Giáng My sành điệu đi tập hát

Hoa hậu đền Hùng chia sẻ, chị ấp ủ về đêm thơ, nhạc này từ lâu vì mục đích quyên tiền cho quỹ vì biển đảo Việt Nam. Gần một tháng qua, chị dành toàn bộ thời gian để cùng đạo diễn Long Kan dàn dựng cho chương trình. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè thân thiết khi được chị mời dự đã nhiệt tình ủng hộ. Đêm thơ, nhạc có gần 400 khách mời, trong đó có các nghệ sĩ như: MC Thanh Bạch, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, diễn viên Bình Minh, Quyền Linh, Chi Bảo, Minh Luân, Thanh Mai, Vân Trang, Hoa hậu Diệu Hoa, Trúc Diễm, Khánh My, Quách An An...