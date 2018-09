Giáng My gợi cảm đi sự kiện

Giáng My gây bất ngờ khi khoe giọng hát đầy cảm xúc ca khúc nhạc Nhật lời Việt 'Người yêu dấu ơi'. Giáng My là người đẹp tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Ít người biết cô thông thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Thái Lan, Nga, Hoa. Ngoài kinh doanh, hoạt động nghệ thuật, Giáng My còn tích cực làm từ thiện. Vừa qua, với cương vị phó chủ tịch một tập đoàn cô đã tặng 10 máy vi tính cho một trường học ở Cam Ranh, Khánh Hòa và xây dựng 23 căn nhà tình nghĩa cho người dân tỉnh này.