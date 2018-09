Giáng My duyên dáng đi ủng hộ Khánh Loan

Giáng My chia sẻ, trong mắt chị Khánh Loan là một người con hiếu thảo. Khánh Loan rất đam mê ca hát nhưng sẵn sàng từ bỏ để ở nhà chăm sóc cha bị bệnh. Vì vậy, Khánh Loan không có nhiều cơ hội khẳng định mình trong showbiz vốn có quá nhiều gương mặt mới 'mọc' lên mỗi ngày. Khi Khánh Loan quyết định trở lại, Giáng My là một trong những người đầu tiên ủng hộ cô. Giáng My cũng dành tình cảm cho giọng hát có khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc của Khánh Loan. Mỗi khi gặp nhau, Giáng My đều yêu cầu cô em hát cho nghe vài bài.