Giang Hồng Ngọc: 'Tôi không nổi vì không có tiền'

Quán quân X-Factor chia sẻ, nhiều người muốn giúp đỡ cô nổi tiếng nhưng cô không muốn đi lên bằng tiền người khác.

- Tham gia nhiều cuộc thi như 'Tiếng hát truyền hình', 'Sao Mai', 'X-Factor', 'The Remix', suy nghĩ của chị thế nào khi bị cho là người nghiện danh hiệu?

- Ba từ 'nghiện danh hiệu' nghe cũng khá vui tai. Mỗi khi tham gia các cuộc thi ca hát, tôi đều có những mục đích riêng, lợi ích to lớn nhất là mọi người biết đến mình. Trong làng nhạc Việt, nhiều ca sĩ đánh bóng tên tuổi bằng những sản phẩm, dự án âm nhạc, tôi chưa đủ điều kiện tài chính để làm điều đó nên tìm đến truyền hình thực tế. Đó là cách PR miễn phí. Tôi nghĩ, nếu có năng lực thực sự mình sẽ đi vào vòng trong không cần tốn kém nhiều. Vì thế tôi không dại gì bỏ qua các cuộc thi. Mỗi danh hiệu đạt được sẽ tạo nên một dấu ấn trước công chúng và sau danh hiệu là những sản phẩm âm nhạc. Ví dụ như sau The Remix tôi có nhiều dự án mới.

- Thành công với những giải thưởng lớn, điều đó giúp mức cát-xê của chị tăng lên thế nào?

- Dấu ấn của các show truyền hình thực tế còn mạnh hơn các sản phẩm âm nhạc, bởi các album nhạc nếu thực hiện một cách sơ sài, thiếu sự đầu tư sẽ không gây sức hút lớn và mức cát-xê chỉ nhích lên một phần khá nhỏ. Truyền hình thực tế có khả năng giữ ca sĩ lâu, tần suất trên sóng truyền hình nhiều, tên tuổi phổ biến, do đó trúng được các show event mới và giúp bản thân nghệ sĩ điều chỉnh mức cát-xê cao hơn. Tuy nhiên, nó không ngất ngưởng như mọi người nghĩ.

Giang Hồng Ngọc thẳng thắn nói, việc góp mặt trong nhiều cuộc thi ca hát là cách PR cho bản thân một cách hiệu quả và không quá tốn kém.

- Các cuộc thi âm nhạc như 'con dao hai lưỡi', ca sĩ có thể nổi đình nổi đám cũng có thể thất bại thê thảm. Mạo hiểm như thế thì tại sao chị vẫn lao vào?

- Ca sĩ chuyên nghiệp khi tham gia các cuộc thi tài năng một là nổi thì nổi lắm, hai là chết thì chết luôn. Tôi nghĩ đơn giản, bản thân mình thấy thiếu cái gì thì làm cái đó. Thiếu sót lớn nhất của tôi là cái tên Giang Hồng Ngọc chưa ai biết đến. Vừa đạt giải Quán quân của X-Factor, tiếp tục tham gia The Remix, tôi phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để khán giả biết Giang Hồng Ngọc là ai. Tôi chắc chắn một điều, nếu không tham gia hai chương trình vừa rồi có lẽ khán giả sẽ không biết đến tôi và cái tên của tôi sẽ biến mất.

- Ưu điểm và nhược điểm của chị so với Tóc Tiên và Đông Nhi khi cùng góp mặt trong một cuộc đua?

- Khi tham gia The Remix, tôi không nghĩ mình sẽ vượt mặt ai cả vì dàn thí sinh của mùa đầu tiên đều là những ca sĩ trẻ “siêu hot” - những người luôn được truyền thông săn đón và tôi không mơ đạt được giải vàng. Tôi chỉ muốn thể hiện cái riêng, không bị trộn lẫn, không giống như phong cách của Đông Nhi hay Tóc Tiên. Ngay liveshow đầu tiên, tôi đã tách khỏi cách chọn bài và dòng nhạc của các thí sinh trong cuộc thi. Tôi chọn hướng đi khác so với số đông, dù biết mình sẽ bị hạn chế về đối tượng khán giả. Nhưng thật ra khán giả trên các trang mạng xã hội chỉ là fan ảo, tôi nghĩ chỉ khán giả xem ti vi, xem mình trực tiếp tại sân khấu mới là những người nhắn tin khi phần thể hiện của mình chạm vào được trái tim và khiến họ có cảm xúc.

Tôi, Tóc Tiên và Đông Nhi đều có những nhược điểm riêng và nó được khắc phục trong từng liveshow. Về cá nhân mình, nhược điểm dễ dàng nhận thấy là ngoại hình của tôi không nóng bỏng và sexy như hai bạn còn lại. Vì thế tôi tập trung nhiều vào giọng hát, thuyết phục khán giả bằng khả năng. Tuy nhiên tôi vẫn không quên chăm chút hình tượng nghệ sĩ.

- Tiết mục nào khiến chị tốn nhiều thời gian để mang lại sự ấn tượng ở cuộc thi lần này?

- Đối với tôi, 12 liveshow là 12 đêm đau đầu. Tôi đi theo phong cách đương đại và hiện đại nên khâu chọn bài cần kỹ lưỡng. Thời gian một tuần rất ngắn, vất vả nhất là liveshow 9 vì tôi phải đổi 5 bài trong một tuần, đến phút cuối tôi đã chọn Chị tôi. Do đổi quá nhiều bài hát nên ca khúc này tôi không thể hiện kỹ thuật mà hát bằng cảm xúc và gây ấn tượng bằng tạo hình ni cô. Chính vì dám làm xấu hình ảnh nên tôi tạo nên bất ngờ cho các khán theo dõi chương trình.

Giang Hồng Ngọc thừa nhận ngoại hình của mình không được bắt mắt như Tóc Tiên, Đông Nhi vì thế cô tập trung nhiều cho giọng hát để gây được sức hút trước khán giả.

- Chị đối mặt thế nào với sức ép từ truyền thông, bởi mình không phải là cái tên được nhắc nhiều trong suốt thời gian diễn ra chương trình?

- Tôi có vẻ lặng lẽ hơn các bạn khác vì chọn hướng đi đường dài, tôi thích sự chậm và chắc. Tôi muốn công chúng và dư luận quan tâm đến con đường và sự nỗ lực của mình chứ không thích xuất hiện một cách đều đặn nhưng dễ gây nhàm chán. Tại Việt Nam có nhiều anh chị nghệ sĩ như: Lệ Quyên, Uyên Linh, Quang Lê… họ không thành công ở mặt truyền thông, PR tên tuổi nhưng lại có những sản phẩm được đông đảo khán giả yêu thích. Đó cũng là hướng đi của tôi. Hơn nữa khán giả của tôi lại muốn nghe mình hát nhiều hơn là biết đến những khía cạnh khác.

- Nhắc đến chị nhiều người trong nghề thường thắc mắc, là một nữ ca sĩ có giọng hát tốt, ngoại hình sáng sân khấu nhưng vì sao hát mãi không nổi?

- Tôi nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Tôi dễ hài lòng với những gì mình đạt được để có cuộc sống yên bình. Tôi lại là người sống khá khép kín, ít giao du vì sợ phức tạp. Tại sao hát mãi mà không bứt lên được là câu hỏi của nhiều người trong nghề dành cho tôi. Tuy nhiên đến phút này, tôi thấy mình không quá muộn. Dù so với các ca sĩ trẻ, khâu PR của tôi có phần khá lẳng lặng nhưng tôi nghĩ, nó mang lại sự an toàn cho mình trong thời buổi công nghệ thông tin khá phức tạp, dễ bị tai tiếng, thị phi.

- 10 năm đi hát, khi thì lóe lên lúc lại vụt tắt, ngoài yếu tố may mắn theo chị đâu là lý do chính?

- Tôi không nổi lên được chỉ vì một chữ tiền. Thú thật, không có tiền không làm được gì. Trước đây, sau khi ra album, tôi phải lo chạy show cật lực để trả nợ. Dành dụm được chút tiền thì mua xe trả góp, mua nhà trả góp. Ý tưởng nghệ thuật ai cũng có thể vẽ nên được nhưng khó triển khai khi không có nguồn tài chính dồi dào. Và tiền đã cản trở bước tiến của tôi. Bản thân không lo được cái xe và nhà thì lấy đâu ra tiền để cho ra các sản phẩm âm nhạc mới. Tôi ngoi lên và tìm đến truyền hình thực tế. Sau 8 năm ca hát, tôi vực dậy được tên tuổi, dù người trong nghề cho rằng cái tên tôi đã bị “chai”. Tôi nghĩ, mình đã làm được một kỳ tích và may mắn dã đến để tôi có cơ hội mới phát triển sự nghiệp.

- Tiền bạc dễ khiến người đẹp trong showbiz sa ngã. Chị có cách nào để thoát khỏi những cạm bẫy khi mình cũng là người cần đến tiền để đầu tư cho âm nhạc?

- Đúng là nhiều người khó thoát khỏi cạm bẫy của vật chất. Cách để không vướng vào đó là cái tâm của mình, bởi không ai ép được mình cả, chỉ tùy thuộc vào lựa chọn của mình mà thôi. Suốt con đường ca hát, có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, nhưng tôi thích đi lên bằng thực lực, tôi không muốn nổi tiếng bằng tiền của người khác. Một lần trong đời làm học trò của anh Dũng (nhạc sĩ Hà Dũng - PV) và liên quan đến những điều tiếng không hay, tôi không muốn nó tái hiện và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của mình.

Duy Khánh thực hiện