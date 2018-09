Giang Hồng Ngọc lần đầu hợp tác cùng 'hit maker' Tiên Tiên

'Nhân tố bí ẩn 2014' hy vọng, single 'Thôi' sớm thành hit.

Sau chuyến lưu diễn kết hợp du lịch gần một tháng tại Mỹ và châu Âu, Giang Hồng Ngọc vừa trở về nước và giới thiệu những kế hoạch mới trong năm 2016. Cô sẽ mở đầu năm nay bằng single Thôi - ca khúc đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa cô với Tiên Tiên - tác giả trẻ đình đám của năm 2015 với loạt hit My everything, Say you do, Vì tôi còn sống, Chưa bao giờ... Điều thú vị là trong chương trình The Remix mùa đầu tiên, Giang Hồng Ngọc từng cover lại My everything của Tiên Tiên, được khán giả đánh giá cao.

Giang Hồng Ngọc chia sẻ: “Thôi là một sự kết hợp rất tình cờ giữa tôi và Tiên khi cả hai có dịp gặp nhau để trao đổi về công việc. Tôi có ngỏ ý với Tiên về một sự kết hợp giữa cả hai, nhưng thực sự cũng phải mất hơn một tháng sau thì Thôi mới ra đời và bất ngờ được Tiên gửi đến cho tôi. Khi nghe demo, dù chỉ là lần đầu, nhưng giai điệu của ca khúc đã khiến tôi bật khóc vì cảm xúc quá thật, như thể mình là nhân vật trong câu chuyện tình buồn này. Ngay lập tức tôi đã gọi cho Tiên và quyết định lấy luôn ca khúc".

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Ảnh: Milor Trân

Thôi mang đậm chất ballad, với ca từ da diết đầy tự sự đã được Giang Hồng Ngọc lột tả một cách trọn vẹn, đầy cảm xúc. Giọng hát nồng nàn, lối xử lý tinh tế kết hợp với giai điệu lãng mạn đã giúp Thôi chinh phục được khán giả ngay lần nghe đầu tiên. Đây được hứa hẹn trở thành hit mới của Giang Hồng Ngọc và Tiên Tiên. Sau khi ra mắt single, Giang Hồng Ngọc sẽ giới thiệu ca khúc lần đầu tiên trên sân khấu của chương trình Việt Nam Top Hits vào 13/4, cùng những buổi biểu diễn khác để quảng bá cho bài hát này.

Phần hình ảnh cho sản phẩm lần này của Giang Hồng Ngọc cũng được thực hiện một cách kỹ lưỡng và phù hợp với chất nhạc của Thôi. Với ý tưởng hình ảnh độc đáo từ Tuấn Nguyễn 5AM, hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Milor Trần cùng với stylist Kye Nguyễn đã mang đến một Giang Hồng Ngọc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Thưởng thức ca khúc "Thôi" của Giang Hồng Ngọc:

Hân Quy