Giang Hồng Ngọc bật khóc phút đăng quang X Factor

Ca sĩ xinh đẹp đã chinh phục được khán giả và giám khảo để giành chiến thắng thuyết phục.

Giang Hồng Ngọc sau hai màn trình diễn xuất sắc đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi X Factor mùa đầu tiên tại Việt Nam. Cô ca sĩ này đã thuyết phục được giám khảo và khán giả bằng chất giọng khoẻ khoắn đầy cảm xúc cùng phong cách trình diễn linh hoạt trên sân khấu. Tiết mục trong đêm chung kết của cô cũng được dày công đầu tư để gây ấn tượng với người xem.

Giang Hồng Ngọc vỡ oà trong nước mắt khi được xướng tên cho ngôi vị quán quân X Factor mùa đầu tiên.

Hồ Ngọc Hà lên sân khấu chúc mừng học trò. Huấn luyện viên xinh đẹp lau nước mắt cho Giang Hồng Ngọc rất tình cảm.

Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình trên sân khấu. Đây là giải thướng lớn nhất Giang Hồng Ngọc nhận được sau nhiều năm đi hát.

Trước đó 21h ngày 19/10, chung kết cuộc thi Nhân tố bí ẩn - The X-Factor phiên bản Việt diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Sau gần một năm tranh tài, 4 gương mặt và nhóm hát trụ lại đến đêm cuối cùng là Giang Hồng Ngọc (đội Hồ Ngọc Hà), O-Plus, F Band (đội Dương Khắc Linh). Riêng đội Đàm Vĩnh Hưng không còn bất kỳ thí sinh nào. Do Loki Bảo Long bỏ thi vào phút chót vì lý do sức khoẻ nên đêm chung kết chỉ là cuộc đua của 3 thí sinh.

Trong đêm thi với chủ đề Đỉnh vinh quang, mỗi thí sinh biểu diễn hai tiết mục. Trong đó, họ hát solo một ca khúc và song ca một ca khúc với huấn luyện viên của mình. Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức những màn trình diễn đặc biệt của các huấn luyện viên.

Hai MC Nguyên Khang và Thu Thuỷ dẫn dắt đêm chung kết của X Factor rất tự tin. Tuy nhiên do hồi hộp mà những phút mở màn, Thu Thuỷ có hơi vấp váp một chút.

Bốn giám khảo xuất hiện lộng lẫy với trang phục cực kỳ bắt mắt cho đêm chung kết X Factor.

Giám khảo Hồ Quỳnh Hương mở màn với liên khúc Anh - Hoang mang - Có nhau trọn đời rất day dứt (xem video).

Phần thi của top 3 được bắt đầu với màn trình diễn sôi động của F Band và huấn luyện viên Dương Khắc Linh trong ca khúc 'Em bị ghiền smart phone' (xem video).

Giang Hồng Ngọc song ca cùng giám khảo Hồ Ngọc Hà ca khúc 'Chơi vơi' rất ăn ý. Hai cô trò mặc trang phục màu đỏ rất ấn tượng (xem video).

Giang Hồng Ngọc khoe được chất giọng khoẻ khoắn trong sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên.

O-Plus cũng có màn biểu diễn xuất sắc cùng huấn luyện viên Dương Khắc Linh trong ca khúc 'Niềm tin phía trước'.

F band tiếp tục phần thi solo với bản kết hợp các ca khúc 'Hoạ mi hót trong mưa - Con chim non - Sao em nỡ vội lấy chồng - Tiếng hát chim đa đa - Ngẫu hứng sông Hồng - Không thể và có thể' (xem video).

O-Plus thể hiện đẳng cấp với phần bè điêu luyện khi cover bản hit Flying without wings của nhóm Westlife (xem video).

Giang Hồng Ngọc thể hiện xuất sắc phần thi solo với ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống của nhạc sĩ Hoài An (xem video).

Giang Hồng Ngọc được sự hỗ trợ của nhóm bè Cadilac, các bé thí sinh The Voice Kids và phần minh hoạ của các học viên trường khiếm thính trên sân khấu, tạo nên một phần trình diễn hoành tráng và xúc động.

Ảnh: Maison de Bil